Mersin Limanı'nın konvansiyonel kargo hacmi yüzde 5.5 arttı

Mersin Limanı'nda konvansiyonel yük hacminde bu yılın ilk yarısında, geçen yıla oranla yüzde 5.5 artış kaydedildi.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), yılın ilk yarısında da istikrarlı ilerleyişini sürdürdü. Mersin Limanı'nda, korona virüs pandemisi ile dünya ekonomilerinin zor günler geçirdiği 2020

yılının ilk yarısında, 2019 yılına oranla konvansiyonel yük hacminde yüzde 5.5 artış kaydetti. Söz konusu dönemde konvansiyonel yük hacmi 4 milyon 303

bin 709 tona ulaştı.

Diğer taraftan 2020 yılı OcakHaziran döneminde konteyner yük hacmi ise küresel ekonomideki daralmadan etkilenerek yüzde 2 oranında geriledi ve 944 bin 963 TEU olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik öneme sahip en önemli deniz ve hudut

kapısı olan limanda, bu yılın haziran ayında 146 bin TEU konteyner elleçlenirken, konvansiyonel yük hacmi ise 500 bin ton düzeyinde oldu.

2020 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre ithal yüklerde yüzde 10, ihraç yüklerde ise yüzde 7 artış kaydedildi. İthalatta, hammadde kalemleri ile yüzde 10 olan artış, 2. çeyrekte uygulanan korumacı vergi uygulamaları ile mevcut durumda düşüş eğilimi gösterirken, ihracattaki yüzde 7’lik büyüme normalleşme ve gıda yüklerinin artışından kaynaklandı.

Türkiye’nin en büyük konteyner liman olan Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılında gerçekleştirdiği iş hacmiyle Türk limanları arasında bir ilke imza atarak, 1.9 milyon TEU barajını geçen ilk liman olmuştu.

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