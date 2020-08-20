Mersin Şehir Tiyatrosu yeni sezon hazırlıklarına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, büyük bir istek ve heyecanla yeni sezona hazırlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Koordinatörü Alev Tol’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanat ve teknik ekibi, ilk provalarını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 28 Ağustos ve 30 Ağustos günü gerçekleştirilecek iki etkinlik ile Zafer Bayramı coşkusunu Mersinli sanatseverlerle birlikte yaşayacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek etkinlikler, açık havada gerçekleştirilecek. 28 Ağustos günü Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayan sanat etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramında Kültür Park içerisindeki amfi tiyatroda devam edecek.

“Yeni sezonumuzu açtık, provalarımıza başladık”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, 20 yıl önce kurulan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kısa süre önce gerçekleştirdiği sınavla yeniden yapılanma sürecine girdiğini, var olan ekip ve yeni ekip ile bir bütün olarak yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, “Bu doğrultuda da yeni sezonumuzu açtık, provalarımıza başlıyoruz. Yeni arkadaşlarımız ve birimimizde var olan arkadaşlarımızla birlikte bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak adına ilk temsilimizi yapmayı hedefliyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. Bu hayalimizi gerçekleştirmemize olanak sağladığı için Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Sanat ve sanat kurumları dimdik ayakta kaldığı sürece şehirlerin, ülkelerin gelişmesi kaçınılmaz” dedi.

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