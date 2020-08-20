Zoru Başaranlar kitabı Ankara'dan tam not aldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Ankara ziyaretinde Mezitli’nin kadınlarının var olma mücadelesinin anlatıldığı, yazar İpek Ongun tarafından kaleme alınan 'Zoru başaranlar' kitabını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti örgütlerine dağıttı.

Kılıçdaroğlu’na, “Mezitli’nin aydınlık yüzlü, yürekli kadınlarından sizlere selam getirdim” diyerek kitabı takdim eden Başkan Tarhan, Türkiye’nin kurtuluşunun, kadınlara daha fazla imkan tanınması ile mümkün olacağına inanarak projeler ürettiklerini söyledi. Görüşmede, Mezitli’de yaptıkları çalışmaları da anlatan Tarhan, “Yaptığımız her çalışmada kadınlarımız en büyük destekçilerimiz. Projelerimizin başarı kazanmasında kadınlarımızın katkısı yüzde 90’ın üzerinde. Artık Mezitli kadınların kendilerini özgür, rahat ve güçlü hissettikleri bir kent oldu” dedi.

Mersin’e gelişinde kadın üretici pazarını ziyaret ettiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu da Mezitli kadın üretici pazarlarındaki verilen mücadelenin dünyaya örnek olduğunu söyleyerek, Başkan Tarhan’a yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Kılıçdaroğlu’nun ardından Aylin Nazlıaka liderliğinde ilk toplantısını yapan CHP Kadın Kollarını ziyaret eden Başkan Tarhan, doğudan batıya Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelmiş kadınlar tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı. Başkan Nazlıaka, ‘Zoru Başaranlar’ı kurma kararı aldıkları Türkiye’nin ilk kadın kütüphanesinin ilk kitabı olarak koyacaklarını söyledi. Mezitlili kadınların başarısını ulusal basından takip ettiklerini dile getiren Nazlıaka, çalışmaları yerinde görmek için Mersin’e geleceklerini de ifade etti.

Ankara’da ‘Zoru Başaranlar’ kitabına gösterilen ilginin kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Tarhan, “Mezitlili kadınlarımızın kahramanlık öyküsünü herkes okuyabilsin diye değerli yazarımız İpek Ongun’dan destek aldık. Kısa sürede kitabımızı çok geniş kitlelere kadar ulaştırdık. Beklediğimiz gibi çok büyük ilgi gördü. Şimdi daha geniş kitlelere ulaşabilsin diye yeni baskıları için hazırlıklara başladık. Şimdi de Ankara’da Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına kitabımızı dağıttık. Gösterdikleri ilgi ve güzel dilekleri gücümüze güç kattı. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

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