Seçer ve Kızıltan, sanayi sitesinde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Ayhan Kızıltan, sanayi sitesinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Esnafın talepleri doğrultusunda çalışma başlattıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu bölgede altyapının düzeltilmesi, çalışan esnafın da işini kolaylaştıracaktır. Biz bu hizmetleri yaptıkça, kentimiz ve geleceğimiz adına mutlu oluyoruz, umutlanıyoruz” dedi. Kaynakların sınırlı olduğunu ve bu nedenle en akılcı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, “Bizden beklenti de talepler de çok fazla. En iyi hizmeti almak herkesin hakkı. Bu nedenle biz de imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise sözlerine Mersin Sanayi Sitesi’nin kent sanayisinin kalbi olduğunu söyleyerek başladı. “Buradan küçük sanayici olarak çıraklıktan yetişip büyük sanayici, yurt çapında büyük işadamı olan çok insanımız, çok arkadaşımız var” diyen Kızıltan, “Sanayiciye imkanları hazırlarsanız çalışır ve üretir” değerlendirmesinde bulundu. Sanayi sitesinde daha önce önemli bir sosyal donatı alanı, yeşil alan bulunmadığını hatırlatan Kızıltan, yapılan çalışmalarla insanların mesai saatleri dışında rahat nefes alıp dinlenebileceği, birbiriyle sohbet edip işlerine daha verimli dönebileceği donatı alanları oluşturulduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı sanayiciler adına Başkan Seçer’e teşekkür etti.

Sanayi sitesinin sorunlarına duyarlı davranışları nedeniyle Seçer’e teşekkür eden Mersin Sanayi Sitesi Başkanı Şaban Berber de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Mersin Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Yelkovan da “Bugün böylesi güzel çalışmalara şahitlik etmek sevindirici. Emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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