Anız ateşi kontrolden çıktı; 2 traktör, kamyonet ve ağaçlar yandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, anız yaktığı öne sürülen Yaşar Teke´nin tarlasında, alevler kontrolden çıktı. Teke'nin tarlada bulunan 2 traktörü, kamyoneti ve zeytin ile nar ağaçları zarar gördü.
Yangın, ilçeye bağlı Muratlı Mahallesi´ndeki tarlada meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Yaşar Teke, tarlasında kalan mısır anızlarını yakmak istedi. Tarladaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkıp, büyüdü. Teke´nin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yayılmadan söndürdü. Yangında 2 traktör, 1 kamyonet ile tarım aletleri kullanılamaz hale gelirken, yol kenarında bulunan elektrik direkleri ve meyve ağaçları da zarar gördü.
Öte yandan, tarlada çıkan yangın akıllara Tarsus Kaymakamlığı´nın anız yakılmaması için yaptığı uyarıları getirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-08-20 17:56:48
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