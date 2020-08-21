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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Üniversitesi'nden 'atama' açıklaması

İHA

Mersin Üniversitesi'nden 'atama' açıklaması

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın gündeme getirdiği ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'atama' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
MEÜ'nün, kurumsal kimliğine ve yöneticilerine yönelik son dönemde basında doğru bilgiler içermeyen ve maksatlı olduğu düşünülen haberler yer aldığı ifade edilen açıklamada, "Bu haberlerin doğru olmayan içerik barındırmasının yanı sıra, üniversitemizde yapılan bütün atamalar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun bütün gerekliliklerine uyularak yapılmıştır. Habere konu olan atamaların tamamında yüzlerce müracaat olduğu gibi, yapılan atamalar sonrası üniversitemize karşı herhangi bir hukuki itiraz da yöneltilmemiştir" denildi.
Tüm bunlarla birlikte basına konu olan önergenin sahibi olan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan bu bilgilendirme sonrasında verilen önergeyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmiştir. Bu hususu da kamuoyuyla saygıyla paylaşmak isteriz. Üniversitemiz, üniversitelerarası yapılan bilimsel sıralamalarda son altı yılda akademik çalışma ve projelerle her geçen yıl üst sıralara tırmanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere akademik kadrolarımız hem yasal mevzuat çerçevesinde hem de liyakat ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmiştir. Bundan sonraki süreçte de üniversitemiz, ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için lokomotif kurum olma özelliğini sürdürecek, kaliteli eğitim öğretim, arge faaliyetleri ve projeleriyle yükselişini sürdürmeye devam edecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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