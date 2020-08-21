Mersin'de haklarında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de haklarında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı

İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı.

Mersin'de haklarında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü 317 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda birçok suçluyu yakaladı. Bu kapsamda faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 evden, 5 iş yeri ve kurumdan, 5 açıktan, 1 otodan hırsızlık ile 1 mala zarar verme ve yankesicilik olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Aranan şahıslara yönelik de çalışmalar yapan ekipler, hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından yakalama emri bulunan 30 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Ayrıca, ekiplerin şok baskınlarıyla 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 972 gram uyuşturucu madde, 672 adet uyuşturucu hap ve 2 bin lira para ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Şehir Tiyatrosu 'Ezop'u sahneledi
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu 'Ezop'u sahneledi
Toroslar'da salgına karşı uygulamalar devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar'da salgına karşı uygulamalar devam ediyor
Aratos'un anıt mezarında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Aratos'un anıt mezarında çalışmalar sürüyor
Toroslar´ın sporcu kızlarına kale, file ve futbol topu desteği
YEREL HABERLER Toroslar´ın sporcu kızlarına kale, file ve futbol ...
Mersin Üniversitesi'nden 'atama' açıklaması
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi'nden 'atama' açıklaması
Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce insana ulaşılıyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce ...
Başkan Seçer'den sporcu kızlara destek
YEREL HABERLER Başkan Seçer'den sporcu kızlara destek
Seçer, Tarsus'da vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Seçer, Tarsus'da vatandaşlarla buluştu
Mersin'de kadın ve çocuklara yönelik 'Fotoğraf Atölyesi' devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de kadın ve çocuklara yönelik 'Fotoğraf ...
Seçer: "Metro projesinde bu hafta sonuna kadar ihaleye çıkmış olacağız"
YEREL HABERLER Seçer: "Metro projesinde bu hafta sonuna kadar ...
Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma' Baba Engin Özkaçar: "İngiltere Premier Lig'de top oynadığını görürsem mutlu olurum" "Hedef yoksa bir yere varılmaz"
YEREL HABERLER Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve ...
Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan
YEREL HABERLER Türkiye'nin kuş üzümü Gülnar'dan
(Özel) 13 yaşındaki İrem, sağlığına kavuşup doktor olmak istiyor Önce skolyoz ardından ise kalp ameliyatı olması gereken İrem, riski bulunan ameliyatlar için güzel bir haber bekliyor İrem Uğuz: "Arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum" "Büyüyünce doktor olup, benim gibi çocuklara yardım etmek istiyorum"
YEREL HABERLER (Özel) 13 yaşındaki İrem, sağlığına kavuşup doktor ...
Anız ateşi kontrolden çıktı; 2 traktör, kamyonet ve ağaçlar yandı
YEREL HABERLER Anız ateşi kontrolden çıktı; 2 traktör, kamyonet ve ...
Kafeteryadan hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kafeteryadan hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı
Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım ...
Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi
YEREL HABERLER Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip ...
Seçer ve Kızıltan, sanayi sitesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Seçer ve Kızıltan, sanayi sitesinde incelemelerde ...
Erdemli'de açık hava sinema günleri sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de açık hava sinema günleri sürüyor
Zoru Başaranlar kitabı Ankara'dan tam not aldı
YEREL HABERLER Zoru Başaranlar kitabı Ankara'dan tam not aldı
Mersin Şehir Tiyatrosu yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Mersin Şehir Tiyatrosu yeni sezon hazırlıklarına ...
Mersin sahilindeki koşu yolu zemini iyileştiriliyor
YEREL HABERLER Mersin sahilindeki koşu yolu zemini iyileştiriliyor
Mersin Limanı'nın konvansiyonel kargo hacmi yüzde 5.5 arttı
YEREL HABERLER Mersin Limanı'nın konvansiyonel kargo hacmi yüzde 5.5 ...
Nükleer alanda uzman gazeteci Gileva: “Nükleer korkusunun ana sebebi bilgi eksikliği” Yulia Gileva: “Bilime inanan herkes bilir ki, nükleer enerji karbon emisyonu neredeyse sıfır, temiz bir enerji kaynağıdır”
YEREL HABERLER Nükleer alanda uzman gazeteci Gileva: “Nükleer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X