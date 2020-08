İpek Ongun, Kır Kütüphanesine kitaplarını bağışladı

Ünlü yazar İpek Ongun, Mezitli'nin kadınlarını anlattığı 'Zoru Başaranlar' kitaplarını, Kır Kütüphanesine bağışladı.

Mezitli Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü ekipleri, İpek Ongun ve kızı Defne’nin kitaplarının tamamından oluşan seti, Mihrican Yaylasında bulunan Kır Kütüphanesine teslim etti. Kitapların ulaştığı ve özel bir bölüm oluşturulan Kır Kütüphanesinde büyük sevinç yaşandı. Kütüphane sorumlusu İzzettin Tamay, Türkiye’nin her yerinden gelen desteklerle eşsiz bir kitap arşivine sahip olduklarını ifade ederek, “Kitaplarımızın tamamı edebi değerinin yanında kütüphanemize ulaşana kadar geçen süreçte sayısız anıyı da barındırmasıyla çok özel bir yere sahip. Hepsi belirli bir öykünün, yaşanmışlığın içerisinde kitap severlerimizin ellerine kadar ulaşıyor. Çok önemli dostlukların, özel birlikteliklerin yaşanmasına neden oldu. Başta Sayın İpek Ongun olmak üzere tüm kitap dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Torosların tepesi denilebilecek bir noktada kütüphane oluşturulması ve çevrede yaşayanların kitaba olan bağlılığının kendisini çok etkilediğini ifade eden İpek Ongun da “Kütüphane ve barındırdığı öyküleri duyunca mutlaka orada benim kitaplarım da olsun istedim. Görüşmelerimde bazı kitaplarımın kütüphanede bulunduğu bilgisini almak beni bir kez daha mutlu etti. Ben de çok özel bir yeri olması için Kızım Defne Ongun Müminoğlu’nun kitaplarının da aralarında bulunduğu 31 kitaplık seti hediye ettim. Şimdi kitaplarımın gerçekten ona değer veren özel insanların elinde olduğunu bilmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Göreve geldiği zaman hiç kütüphanesi bulunmayan Mezitli’yi kitap kenti haline getirdiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Kitapseverleri bir araya getirerek Mezili’de kocaman bir kitap ailesi oluşturduk. Kentimizin her noktasını kütüphanelerle buluşturduk. Yolda yürürken karşınıza Sokak Kütüphanesi geliyor, kırlara çıktığınız zaman ise Kır Kütüphanesine rastlıyorsunuz. Belediyemiz tarafından hizmet verilen tüm kafelerde, gönüllü evlerimizde Gençlik Merkezlerimizde binlerce kitabın yer aldığı kütüphaneler bulunuyor. Kitapseverlerimiz okuduğu kitapları belediyemize bağışlıyor ve okumayı seven vatandaşlarımız ücretsiz olarak alabiliyorlar. Kitap sevgisini elden ele dolaştırıyoruz. Sayın İpek Ongun da kızı Defne ile birlikte çok özel bir hizmete imza atarak kitaplarından oluşan seti Kır Kütüphanemize hediye etti. Bu çok özel hareketi nedeniyle çok teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

