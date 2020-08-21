Kayacı Vadisi'nde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan etkilendi Sarp bölgedeki yangına helikopterle yapılan müdahale yangının yayılmasını önledi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kayacı Vadisi'nde orman yangını çıktı. Vadi yamacında sarp bir bölgede çıkan yangına helikopterle yapılan müdahale yangının yayılmasını önledi.

Edinilen bilgiye göre Erdemli ilçesindeki dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'nde orman yangını çıktı. Vadinin batı yamacındaki yangına 1 helikopter, Erdemli Orman işletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile 2 itfaiye aracı ve 30 personel müdahalede bulunuldu. Helikopterle ilk anda yapılan müdahale rüzgarın da olduğu bölgede yangının yayılmasını önledi. Kızılçam ve makiden oluşan yaklaşık 1 hektar ormanlık alan yangından etkilendi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi içinde çalışma başlatıldı.

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