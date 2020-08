Şifalı tatil için dev yatırım Mersin'de turizim sektörünün en büyük yatırımlarından biri gerçekleşiyor 350 milyon liralık yatırımın, termal turizm anlayışını değiştireceği belirtiliyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle geçmişten bugüne insanlığın çekim merkezi olan Mersin’de, turizm sektörünün en büyük yatırımlarından birisi gerçekleştiriliyor. 350 milyon TL’lik yatırım ile kapılarını açmaya hazırlanan BN Hotel Thermal & Spa, termal turizmden beklenen uluslararası standartların üzerinde bir anlayışla konuklarını kucaklayacak.

Mersin, Adana, Osmaniye, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya gibi bölgeye yakın illerin yanı sıra Adana Havaalanı’na 45 dakikalık mesafesi ile ülke geneli ile dış turizme de hizmet edecek olan devasa yatırım açılış için gün sayıyor.

Kahramanmaraşlı Balsuyu ve Narlı aileleri, Jeotermal kaynakların zenginliği ve potansiyeli bakımından dünyanın ilk 7 ülkesi arasında, Avrupa’da ise kaynak potansiyeli bakımından birinci olan Türkiye’nin, bu alandaki zenginliğini Mersin’de ekonomiye kazandırıyor. Doğa, tarih, şifa, gastronomi ve spa keyfinin bir arada sunulduğu yatırım; termal turizm anlayışını yeniden yorumluyor.



646 yatak kapasiteli

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı “İçmeler” mevkiinde, otoban bağlantı yoluna yakınlığı, Adana Havalimanı’na 45 dakikalık mesafesi ile yerli ve yabancı turistlere en kolay ulaşımla hitap edebilecek lokasyonda yer alan BN Hotel Thermal & Spa, 47.000 metrekare kapalı, 102.000 metrekare açık alan olarak inşa ediliyor.



Villada termal tatil

246 oda ve 646 yatak kapasiteli tesislerde ayrıca içinde VIP SPA, sauna, buhar odası, açık tatlı su havuzu, termal kapalı havuz, manolya, yasemin, limon ve ıhlamur kokularının etrafa yayıldığı ve her birinde 500 metrekarelik bahçesi bulunan 200’er metrekarelik 3 adet müstakil villa da yer alıyor.



Doğal fauna korundu

İnşaat aşamasında doğal faunanın korunduğu yatırım; tarihi ve doğal güzellikler ile yemyeşil ormanların tam ortasındaki muhteşem mimarisi ile adeta göz kamaştırıyor. Göz alabildiğine uzanan narenciye bahçeleri arasındaki BN Hotel Thermal & SPA, hepsinden önemlisi cilt hastalıkları, romatizma, eklem ağrıları, bağırsak parazitleri, solunum sorunları ve diyabet gibi birçok hastalığa iyi gelen termal suyu ile tatil keyfini “şifa” ile taçlandırıyor.



Termal kalitesi tescilli

Termal suyunun kalitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları ile Sağlık Bakanlığı Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden tescilli olan BN Hotel Thermal & SPA’nın, 43 derece sıcaklıkta, 6388 mg/litre mineral değerine sahip içilebilir termal suyu; müşterilerin kullanımına sunulurken doğal yollarla soğutulup standart sıcaklığa getirilerek müşterilerin kullanımına sunulacak.

BN Hotel Thermal & SPA Hotel Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurum Sözcüsü Yusuf Narlı, projeyi iki aile şirketi olarak hayata geçirdiklerini ve isminin de iki ailenin soy isimlerinin baş harfinden oluştuğunu belirterek, “Biz Balsuyu ve Narlı ailesi olarak yaptığımız her işte ülkemize değer katmak için uğraşıyoruz. Çünkü ülkemizi çok seviyoruz” dedi.



"Cennet gibi ülkemiz"

İki aile olarak uzun yıllardır tekstil sektöründe faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Yusuf Narlı, Neden turizm sektörü? Sorusunu yanıtlarken, “Her zaman söyleriz; cennet gibi ülkemiz var diye. Biz de bunu için üzerimize düşeni yapmak istedik. Uzun yıllardır memleketimiz Kahramanmaraş ve çevresinde bu kapsamda tatil yapacağımız bir yer yoktu. Hem bu açığı gidermek hem de en iyisini yaparak, ülkemize fayda sağlamak istedik” dedi.



Aile, çocuk, genç, yaşlı, engelli dostu

Aile, çocuk genç, yaşlı ve engelli dostu tesislerinin özellikleri ve farklılıklarından da söz eden Yusuf Narlı, "Tesislerimizin mimarisini tasarlarken tamamen ailelerin çocuklarıyla birlikte rahat tatil yapmasını arzu ettik. Belirli bir yaş kesimine değil her yaşa hitap ediyoruz. Gençlerin burada iyi vakit geçirmesini sağlamak için farklı farklı aquaparklar, havuzlar ve tesisler oluşturduk" bilgisini vererek, şöyle devam etti:

“Otelimizde aile odası sayısını fazla tuttuk. Otelde çocuğunuz için yatak istediğinizde genelde portatif yatağı odaya getirirler. Biz odaların tasarımını yaparken konforlu imkan sunmak için çocuklar için kaliteli 2 tek kişilik yatak koyduk. Ayrıca çift banyo koyduk, ebeveyn ve çocukların banyolarını ayırdık. Ailelerin her yaş grubundan çocuklarıyla keyfile vakit geçirmeleri için, koşu parkuru, tenis kortu, oyun alanı, basket sahası, futbol sahası, bowling, Play station ve sinema gibi birçok imkanı hazırladık."



35 açık ve kapalı havuz

Standartların üzerinde birçok dokunuşla inşa edilen tesislerinde, kapalı termal alanlara ek olarak, açık termal havuz ve termal jakuzi yaptıklarına dikkati çeken Yusuf Narlı, 23’ü termal 35 adet açık ve kapalı havuz bulunduğunu, havuzları hem karma hem kadın ve erkek ayrı olmak üzere tasarladıklarını bildirdi.



Yöresel dünya mutfağı

Yöresel yemek ve tatlıların yanı sıra tüm dünya mutfağının yer alacağı otelde, her damak tadına hitap etmek istediklerini belirten Yusuf Narlı, “Altyapımızı buna göre hazırladık. Dünya mutfağını Türk mutfağı ile buluşturup hem yerli hem de yabancı misafirlerimize sunacağız” dedi.



Kişiye özel tasarlandı

Yusuf Narlı, tesislerindeki tüm detayları kişiye özel tasarladıklarını belirterek, “Standart Spa hizmetimizde hem kadınlar hem erkekler için ayrı alanlar oluştururken, karma alanlar da oluşturduk. Ayrıca içerisinde sadece kişiye özel oturma odası, masaj salonu, hamam, sauna, buhar odası ve termal havuz olan VIP Spa alanlarımız mevcut” diye konuştu.

Narlı, “İyi ki yapmışız” dediği hotellerini eylül ya da ekim ayında hizmete açmayı planladıklarını, henüz konuk kabülüne başlamadan sosyal medya aracılığıyla rezervasyon taleplerinin geldiğini sözlerine ekledi.

