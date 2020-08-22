Erdemli Belediyesi'nin 'e-ticaret dijital dönüşüm' projesi sürüyor

Erdemli Belediyesince yürütülen 'eticaret dijital dönüşüm' projesi eğitimleri kapsamında, dünya devi Aliexpress yetkililerinin ilçeye geleceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip projeye, 'Google, hepsiburada, n11, gittigidiyor' gibi firmalar destek veriyor. Bu kapsamda projeye destek veren dünya 'e ticaret' devi Aliexpress yetkilileri eğitim için Erdemli'ye geliyor.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda devam eden proje ile üreticiler dijital pazarla buluşuyor. Üreticileri dijital pazarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu süreçte Türkiye ve dünya devleri ile hareket ettiklerini kaydetti. Tollu, “Geçen hafta açılışını gerçekleştirdiğimiz, 'Erdemli eticaret dijital dönüşüm projesi' eğitimlerimiz devam ediyor. 3 hafta sürecek olan eğitimlerimize, 24 Ağustos Pazartesi günü dünya ticaret devi Aliexpress eğitmenleri katılacak. Amacımız Erdemli’nin limonu, balı gibi birçok yöresel ünlü ürünlerini dijital pazarla buluşturmak. Bu kapsamda eğitimlerden sonra başvuru yapan vatandaşlarımıza internet sitelerini verecek ve süreç boyunca da kurduğumuz 13 kişilik uzman ekiple desteğe devam edeceğiz. Erdemlimizin ekonomik kalkınması için de elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biz insanlarımıza anahtarı hazır işyeri teslim edeceğiz” dedi.

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