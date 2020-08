Tarsus İdman Yurdu iç transferde 12 oyuncuyla anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, 20202021 futbol sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, iç transferde 12 oyuncuyla yeniden anlaşma sağladıklarını bildirdi.

İç transferde kaleciler Barış ve Anıl, oyunculardan Kaplan, Çağrı, Samet, İbrahim, Aytaç, Onur, Asım, Mert, Cem, Mahsun ile yeniden sözleşme yenilediklerini kaydeden Basın Sözcüsü Can, iç transferde anlaşmak istedikleri diğer oyuncular ile de Pazartesi gününden itibaren görüşeceklerini belirtti.

Basin sözcüsü Can, Teknik Direktör Ergün Penbe ekibiyle her konuda anlaştıklarını hafta arası sözleşme yenilemek istediklerini vurgulayarak, dış transfer çalışmalarında ise daha önce belirledikleri oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

