Tarsus’ta erkek cesedi bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Karadirlik Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde mahallenin sınırında geçen bir kişi, yerde 4045 yaşlarında cansız yatan şahsı gördü. Olay yerine çağrılan jandarma ve 112 Acil ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın darp edildiği ve öldürüldüğü iddia edildi.

Cesedin kime ait olduğu ve olayın oluş nedeni araştırılıyor.

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