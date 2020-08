Seçer: "Mersin, kardeşliğin, huzurun olduğu bir kent” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Karacailyas ve Karaduvar mahallelerini ziyaret ederek, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte son 1.5 yılda sağlanan huzur, barış ve kardeşlik ortamının gözle görülür hale geldiğini belirterek, "Mersin, çok değerli, çok bereketli bir kent. Kardeşliğin olduğu, huzurun olduğu bir kent" dedi.

Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Karacailyas ve Karaduvar mahallelerini ziyaret ederek, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Seçer’in ilk durağı Karacailyas Mahallesi oldu. Mahallenin süregelen yağmur suyu sorununa karşı MESKİ tarafından 100. Yıl Caddesinde başlatılan yaklaşık 5 kilometrelik altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Seçer, daha sonra esnafı ziyaret etti. Ardından Karacailyas sakinleriyle buluşan ve Mersin’de son 1.5 yılda sağlanan huzur, barış ve kardeşlik ortamının gözle görülür hale geldiğini kaydeden Başkan Seçer, “Mersin, çok değerli, çok bereketli bir kent. Kardeşliğin olduğu, huzurun olduğu bir kent ki, bu çok önemli. Türkiye’nin her tarafından insanlar var. Ama burada dostça yaşıyoruz. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, ‘Mersin’ dendiği zaman karmakarışık bir şehir gibi gelir. Sanki her gün burada kavga var, terör var, kardeş kavgası var. Böyle bir imaj hakimdi. Şimdi bu değişiyor. Emin olun son 1.5 senedir çok daha fazla değişmeye başladı" diye konuştu.

“Belediye herkesin çok rahat girebileceği bir kurum haline geldi”

Mersin dışına çıktığında farklı şehirlerden insanlara, “Mersin dışarıdan nasıl görünüyor?” diye sorduğunu ve “Sanki bir özgürlük havası var” yanıtını aldığını söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kapısının da ayrım yapılmadan herkese açık olduğunu dile getirerek, “Belediye herkesin çok rahat girebileceği bir kurum haline geldi. Benim hizmet yaptığım binama ya da diğer birimlerimizin olduğu binaya gittiğiniz zaman, kimse size kem gözle bakamaz. Kimse size çemkiremez. Kimse size hakaretamiz konuşamaz. Herkesin vatandaşıma iyi muamele etme zorunluluğu var. Herkes kucaklanıyor, bunun değerini bilmek lazım” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, Karacailyas’ta Büyükşehir Belediyesinin son 16 aydaki ve pandemi sürecindeki hizmetlerini de anlattı. Karacailyas’ın süregelen yağmur suyu sorununa değinen Seçer, MESKİ’nin şu anda 14 noktada çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Karacailyas’taki altyapı sorununun bu yıl sonuna kadar çözüleceğini vurgulayan Seçer, “Ardından yollarınız yenilenecek. Tahrip olmuş kaldırımlarınız yenilenecek. Bu cadde artık Şanzelize gibi tertemiz bir cadde haline gelecek" şeklinde konuştu.

“Güçlü bir belediyeniz var”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin her koşulda süreceğini kaydeden Seçer, “Güçlü bir belediyeniz var. Türkiye’nin en saygın belediyesi. Güçlü de bir belediye başkanınız var. Ben kimseden himmet beklemiyorum. Ben kimseden yardım beklemiyorum, ağlamıyorum. Ağlamak benim alışkanlığım değil. Ben dik durmasını bilen bir adamım ve dik de duruyoruz. Bizim istediğimiz şu; bu ülkede kanun varsa, nizam varsa, adalet varsa herkes onu uygulamak zorunda. Kimse keyfine göre karar veremez. Belediyemizin de işleri engellenmesin, arzumuz bu” dedi.

Başkan Seçer, Karaduvar’daki çevresel zararlara da değinerek şöyle devam etti; “Burası balıkçı kasabası, tarım kasabası, turizm kasabası ama sanayi, kimya, petrokimya, karman çorman bir yapı. Kafamız karıştı. 5070 yıllık bir sonuç. Bundan sonra bunu nasıl düzene koyabiliriz? Bu tabii makro bir düşünce. Ben yerel yönetici, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi yetkilerim ve sorumluluk alanım dahilinde burada bu çarpık yapılaşmaya, çarpık sektörel gelişmeye son vermemiz gerektiğini görüyorum. Onun için polipropilen tesisine karşı çıktım, burada olmaz, bunu buraya yapamayız dedim. Burada zaten demode olmuş birtakım yapılar, petrokimya tesisleri, akaryakıt tankları var. Bölgeye önemli tehlike oluşturuyor, hem insan sağlığı hem can güvenliği açısından önemli sıkıntılar yaşatıyor. Burayı öncelikli olarak bir turizm kasabası, tarımın yapıldığı bir kasaba olarak geliştirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum ve bu konuda da bazı adımlar attık. Sahilde ivedi düzenlemeler yaptık.”

“73 yeni otobüs aldık. Şimdi süreci bekliyoruz, ona da bir itiraz gelmiş”

Büyükşehir Belediyesi’nin 16 aylık süreçte sosyal hizmetler alanında önemli çalışmalara imza attığını ve pandemi sürecini tamamen kendi imkanlarıyla yürüttüğünü ifade eden Seçer, metro ve 73 otobüs ihalelerine ilişkin şunları söyledi: “Hiçbir şeyde aman bizim paramız yok, borçlanma alamadık ki, para gelemedi, engellendik yok. Yapıyoruz ve 3 liralık borcu 2 liraya düşürdük. 16 ayda oldu bunlar ve devam edecek. Dün metro ihalesine çıktık. İnşallah bir sorunla karşılaşmayız. Daha önce de çıktık, itirazlar, şurayı düzelt, burayı düzelt. İptal ediyorsun ihaleyi ya da KİK iptal ediyor. Tekrar çıkmak zorunda kalıyorsun. Bakın 73 yeni otobüs aldık. Şimdi süreci bekliyoruz, ona da bir itiraz gelmiş. Bu ülke hukuk devleti olmazsa, bu ülkede hukuk hakim olmazsa vay halimize.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.