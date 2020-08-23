Kayıp şahsın cesedi dağda çoban tarafından bulundu Mersin'de 15 gündür kayıp olduğu bildirilen bir şahsın cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp şahsın cesedi dağda çoban tarafından bulundu Mersin'de 15 gündür kayıp olduğu bildirilen bir şahsın cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu

İHA

Mersin'de 15 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir'in cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu.

Kayıp şahsın cesedi dağda çoban tarafından bulundu Mersin'de 15 gündür kayıp olduğu bildirilen bir şahsın cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu

Mersin'de 15 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir'in cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi'nin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, dağın eteğinde çalılıkların arasında bir cesetle karşılaştı. Çobanın ihbarı ile olay yerine giden jandarma ekipleri, çürümeye yüz tutmuş ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, bulunan cesedin, 15 gündür kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devem ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
Seçer: "Mersin, kardeşliğin, huzurun olduğu bir kent” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Karacailyas ve Karaduvar mahallelerini ziyaret ederek, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin, kardeşliğin, huzurun olduğu bir ...
Tarsus’ta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tarsus’ta erkek cesedi bulundu
Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın otobüs şoförleri, kent içi trafiğinde sergiledikleri başarılı performanslarını bu kez zorlu yayla yollarında gösterdi
YEREL HABERLER Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında Mersin ...
15 gündür kayıptı, cesedi bulundu
YEREL HABERLER 15 gündür kayıptı, cesedi bulundu
Kadın şoförler, zorlu yollarda otobüs seferlerine başladı
YEREL HABERLER Kadın şoförler, zorlu yollarda otobüs seferlerine ...
İki duvar arasına sıkışan leyleği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İki duvar arasına sıkışan leyleği itfaiye kurtardı
Mut’ta otluk alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Mut’ta otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Mersin´de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin´de orman yangını
Tarsus İdman Yurdu iç transferde 12 oyuncuyla anlaştı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu iç transferde 12 oyuncuyla anlaştı
Bozyazı'da orman yangını
YEREL HABERLER Bozyazı'da orman yangını
Erdemli Belediyesi'nin 'e-ticaret dijital dönüşüm' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi'nin 'e-ticaret dijital dönüşüm' ...
Şifalı tatil için dev yatırım Mersin'de turizim sektörünün en büyük yatırımlarından biri gerçekleşiyor 350 milyon liralık yatırımın, termal turizm anlayışını değiştireceği belirtiliyor
YEREL HABERLER Şifalı tatil için dev yatırım Mersin'de turizim ...
Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Karakuş görevine başladı
YEREL HABERLER Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Karakuş görevine ...
Bozyazı'da vatandaşlar korona virüse karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Bozyazı'da vatandaşlar korona virüse karşı ...
Kültür Park'ta peyzaj düzenlemesi
YEREL HABERLER Kültür Park'ta peyzaj düzenlemesi
Göç yorgunu leylek bakıma alındı Göç esnasında peyzaj bahçesine düşen leylek, duyarlı vatandaşın haber vermesiyle bakıma alındı
YEREL HABERLER Göç yorgunu leylek bakıma alındı Göç esnasında peyzaj ...
Kışlık konserveler imece usulü hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kışlık konserveler imece usulü hazırlanıyor
Kayacı Vadisi'nde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan etkilendi Sarp bölgedeki yangına helikopterle yapılan müdahale yangının yayılmasını önledi
YEREL HABERLER Kayacı Vadisi'nde çıkan yangında 1 hektar ormanlık ...
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı’nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Açıklamaları, Nato Limanı'nda bakıma alınan Kanuni Sondaj Gemisi'nin karşısındaki sahilde izleyen Silifkeliler, müjdeli haberi alınca davul zurna eşliğinde göbek attılar
YEREL HABERLER Silifkeliler, Cumhurbaşkanı’nın müjdesini davul ...
Mersin Üniversitesi'nin proje başarısı
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi'nin proje başarısı
Tarsus'ta belediye toplu konutları için kat kurası çekildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta belediye toplu konutları için kat kurası ...
İpek Ongun, Kır Kütüphanesine kitaplarını bağışladı
YEREL HABERLER İpek Ongun, Kır Kütüphanesine kitaplarını bağışladı
Mersin'de haklarında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de haklarında arama kararı bulunan 30 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X