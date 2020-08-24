Mersin'de Onkoloji Hastanesi açıldı, hastalar başka illere gitmeyecek



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de onkoloji hastalarını başka illere giderek tedavi olma derdinden kurtaran Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi, tam kapasite ile hasta kabulüne başladı.

Temeli 2018´de atılan Onkoloji Hastanesi, 6 ay önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla hizmete açıldı. 14 bin 500 metrekare kapalı alana kurulan hastane 126 yatak ile hizmet veriyor. İçerisinde 60 kişilik kemoterapi ünitesi de yer alan hastanede gerekli izinlerin alınmasının ardından ilk kez kemik iliği nakli gerçekleştirilecek.

ONKOLOJİ HASTALARI BAŞKA İLLERE GİTMEYECEK

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aytan, tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan Onkoloji Hastanesi ile hastaların başka illere gitmek zorunda kalmayacağını söyledi. 126 yataklı hastanede, 14 yoğun bakım yatağı olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Aytan, "Hastanemizde ayaktan kemoterapi hizmeti verilmekte. Erişkin ve çocuk hemoterapi, onkoloji bölümleri, radyoterapi verilen ünite bulunmakta. Burası bölgede hizmet veren tek onkoloji hastanesi. Onkoloji hastalarımız başka illere gitmek yerine artık burada tedavi hizmeti alıyor" dedi.

KEMİK İLİĞİ ÜNİTESİ HİZMETE AÇILACAK

Bölgede tek olan Onkoloji Hastanesi'nde hizmete girecek olan kemik iliği ünitesi ile büyük bir açığın kapatılacağını vurgulayan Prof. Dr. Aytan, "Hastanemizde hem erişkin hem de çocuk hematoloji birimleri dahilinde kemik iliği ünitesi mevcuttur. Bu ünite yakın zamanda hizmete açılacak ve Mersin'deki büyük bir açığı giderecek. Ünitenin hizmet vermesi için gerekli başvuruları yaptık. Başvurunun kabul edilmesinin ardından bu hizmeti de vermeye başlayacağız" diye konuştu.

DHA-Sağlık Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-08-24 09:37:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.