Çiçekler kadınların ellerinde yeşeriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürettiği mevsimlik çiçeklerle beziyor Büyükşehir Belediyesi, kadınların yetiştirdiği çiçeklerle 302 bin liralık tasarruf sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiçekler kadınların ellerinde yeşeriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürettiği mevsimlik çiçeklerle beziyor Büyükşehir Belediyesi, kadınların yetiştirdiği çiçeklerle 302 bin liralık tasarruf sağladı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ürettiği mevsimlik çiçeklerle beziyor. Büyükşehir Belediyesi, kadınların yetiştirdiği çiçeklerle 302 bin liralık tasarruf sağladı.

Çiçekler kadınların ellerinde yeşeriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürettiği mevsimlik çiçeklerle beziyor Büyükşehir Belediyesi, kadınların yetiştirdiği çiçeklerle 302 bin liralık tasarruf sağladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürettiği mevsimlik çiçeklerle beziyor. Büyükşehir Belediyesi, kadınların yetiştirdiği çiçeklerle 302 bin liralık tasarruf sağladı.
Mersin'de kadın kooperatifinin “Kadın Üreticilerin Plastik Örtülü Seralarda Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamındaki çiçek üretimi çalışmaları ile 800 bin çiçek daha yetiştirildi. Büyükşehir 1 yıllık alım garantili üretim sözleşmesi kapsamında 302 bin 50 lira tasarruf sağladı. Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın da destekleriyle kadınlar yetiştirdiği çiçeklerle üretime katılırken, hem sosyalleşiyor hem de kenti güzelleştiriyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Mersin'den Kadın Kooperatifi bünyesinde çiçek yetiştirmek için istihdam edilen 20 kadın, Büyükşehir’in fidanlığında 2 dekarlık alanda kurulu serada 2 ay boyunca eğitim aldı. Eğitim serasında üretime başlayan kadınların umutla ekip, bakımlarını yaptığı fideler çiçeklenmeye devam ediyor. İlk olarak yetiştirilen 500 bin adet çiçek kentin her köşesini süslemişti. Ekipler, sıcak havanın etkisini azaltmasıyla birlikte yetiştirilen 800 bin adet çiçeği daha kentin park ve bahçeleri, refüjleri ile dikey bahçelerine dikerek, Mersin’i renklendirecek. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, kentte sağlıklı ve düzenli yeşil alanlar oluşturmak için ihtiyaç duyulan çok yıllık mevsimlik çiçekleri kadın kooperatiflerinden temin ettiklerini belirterek, "Atatürk, 1925 yılında ‘emek güçtür, güçlerinizi birleştirin’ demiştir. Kooperatifleşmenin ne kadar önemli olduğunu Başkanımız da her zaman vurgulamaktadır. Biz de bu doğrultuda temin edeceğimiz bitkileri kadın kooperatifinden temin ediyoruz. Seralarda üretilen mevsimlik çiçekleri yazlık ve kışlık olarak alım garantili üretim sözleşmesi yaparak temin ediyoruz. Kadın kooperatifleriyle çalışmamızdaki amaç kadın emeğini en iyi şekilde değerlendirmek ve buradan aldığımız bitkilerle belediyemize katkı sağlamak, belediyemizin tasarruf etmesini sağlamak. Aldığımız ürünlerin tamamında 1 yıllık alım garantili üretim sözleşmesi kapsamında aldığımız bitkilerle belediyemiz 302 bin 50 lira tasarruf etmiştir. Burada amacımız kadın istihdamını, kadın emeğini en iyi şekilde değerlendirmek, kooperatifçiliği teşvik etmek ve belediyemizin bütçesine katkı sağlamaktır” dedi.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ise Büyükşehir’in önderliğinde kurulmuş olan Mersin'den Kadın Kooperatifi ile anlaşarak 20 kişilik bir ekip oluşturulduğunu, kadın istihdamına katkı sağlamanın yanında kadınları üretime dahil ederek ek gelir ve sosyalleşme imkanı sunulduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak fidanlıkta 2 dekarlık bir sera alanı oluşturduklarını kaydeden Gökçek, “Mevcut eğitim seramızda aynı zamanda üretimler başladı. Büyükşehir Belediyemiz de burada elde edilen mevsimlik çiçekleri parklarda, bahçelerde, orta refüjlerde ya da diğer belediyelerin ihtiyacı olduğu alanlarda kullandı. Bu çalışmalarımız diğer ilçelerimizde de yaygınlaşarak devam edecek. Silifke’de Atatürk’ün bize yadigarı Gazi Çiftliği’nde buna benzer bir çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Sıcak havaların geçmesiyle Ekim ayı itibariyle üretimler kışlıklar için başlayacak. Kadınlarımız bize bu konuda yine yardımcı olacak. Onlara hem iş gücü kazandırmak, hem de ek bir gelir sağlamak amacıyla sadece mevsimlik çiçek değil diğer alanlarda da katma değer sağlayacak ürünlerde de kadınlarla, kadın kooperatifleriyle Mersin genelindeki tüm çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta grup yollarında asfalt çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta grup yollarında asfalt çalışması yapılıyor
Mersin'de Onkoloji Hastanesi açıldı, hastalar başka illere gitmeyecek
YEREL HABERLER Mersin'de Onkoloji Hastanesi açıldı, hastalar başka ...
15 Temmuz gazisi. 4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor Darbe girişimi gecesi İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin sıktığı kurşunla belinden vurulan 28 yaşındaki Mersinli Gazi Onur Can Kuş, 4 yıldır yüksek hayati risk nedeniyle çıkarılamayan ve omuriliğinin hemen yanına saplanan kurşunla yaşıyor Mersinli Gazi Onur Can Kuş: "O kurşun benim için onurdur, gururdur"
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisi. 4 yıldır vücudunda hainlerin ...
Dövülerek öldürüldü, cesedi boş araziye atıldı
YEREL HABERLER Dövülerek öldürüldü, cesedi boş araziye atıldı
Tarsus’ta bulunan cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Tarsus’ta bulunan cesedin kimliği belli oldu
Tarsus İdman Yurdu'nda Sefa ve Alperen yuvada kaldı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu'nda Sefa ve Alperen yuvada kaldı
Mersin'de sahillerde hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Mersin'de sahillerde hafta sonu yoğunluğu
Mersin'de vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de vatandaşlar Covid-19'a karşı ...
Kayıp şahsın cesedi dağda çoban tarafından bulundu Mersin'de 15 gündür kayıp olduğu bildirilen bir şahsın cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahsın cesedi dağda çoban tarafından ...
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
Seçer: "Mersin, kardeşliğin, huzurun olduğu bir kent” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Karacailyas ve Karaduvar mahallelerini ziyaret ederek, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin, kardeşliğin, huzurun olduğu bir ...
Tarsus’ta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tarsus’ta erkek cesedi bulundu
Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın otobüs şoförleri, kent içi trafiğinde sergiledikleri başarılı performanslarını bu kez zorlu yayla yollarında gösterdi
YEREL HABERLER Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında Mersin ...
15 gündür kayıptı, cesedi bulundu
YEREL HABERLER 15 gündür kayıptı, cesedi bulundu
Kadın şoförler, zorlu yollarda otobüs seferlerine başladı
YEREL HABERLER Kadın şoförler, zorlu yollarda otobüs seferlerine ...
İki duvar arasına sıkışan leyleği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İki duvar arasına sıkışan leyleği itfaiye kurtardı
Mut’ta otluk alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Mut’ta otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Mersin´de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin´de orman yangını
Tarsus İdman Yurdu iç transferde 12 oyuncuyla anlaştı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu iç transferde 12 oyuncuyla anlaştı
Bozyazı'da orman yangını
YEREL HABERLER Bozyazı'da orman yangını
Erdemli Belediyesi'nin 'e-ticaret dijital dönüşüm' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi'nin 'e-ticaret dijital dönüşüm' ...
Şifalı tatil için dev yatırım Mersin'de turizim sektörünün en büyük yatırımlarından biri gerçekleşiyor 350 milyon liralık yatırımın, termal turizm anlayışını değiştireceği belirtiliyor
YEREL HABERLER Şifalı tatil için dev yatırım Mersin'de turizim ...
Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Karakuş görevine başladı
YEREL HABERLER Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Karakuş görevine ...
Bozyazı'da vatandaşlar korona virüse karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Bozyazı'da vatandaşlar korona virüse karşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X