Cinayet zanlısı tutuklandı Husumetli olduğu adamı önce darp edip sonra silahla vurarak öldürdükten sonra tarla kenarına attığı tespit edilen zanlı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde öldürülüp bir tarla kenarına atılan şahsın katil zanlısı tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Karadirlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrişim Mahallesi’nde ikamet eden Cumali Yeşil (44) darp edildikten sonra silahla vurularak öldürülüp, Karadirlik Mahallesi sınırlarında bulunan bir tarla kenarına bırakıldı. Üzerinden kimlik veya herhangi bir tanıtıcı belge çıkmayan Cumali Yeşil’in kimliği jandarma ve polisin çalışması sonucu tespit edildi. Ardından geniş çaplı çalışma başlatan güvenlik güçleri, aynı mahallede ikamet eden A.E. (48) adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.E.'nin Cumali Yeşil’le daha önceden husumetleri olduğu, sabaha karşı darp edip, av tüfeğiyle öldürdüğü öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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