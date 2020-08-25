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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçacı: "İl genelinde 60 filyasyon ekibi oluşturuldu"

İHA

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüs salgınıyla ilgili Aydıncık ve Bozyazı Devlet Hastaneleri haricinde diğer kamu hastanelerinin tamamında numune alındığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun hazırladığı yeni algoritma doğrultusunda PCR testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen vakaların ilaçları reçete edilerek, mümkün olduğunca ev ortamında ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve aile hekimlerimiz tarafından takip ediliyor" dedi.

Bahçacı: "İl genelinde 60 filyasyon ekibi oluşturuldu"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüs salgınıyla ilgili Aydıncık ve Bozyazı Devlet Hastaneleri haricinde diğer kamu hastanelerinin tamamında numune alındığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun hazırladığı yeni algoritma doğrultusunda PCR testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen vakaların ilaçları reçete edilerek, mümkün olduğunca ev ortamında ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve aile hekimlerimiz tarafından takip ediliyor” dedi.
Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, Covid19 salgını ile ilgili Mersin'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mersin’de görev yapan filyasyon ekiplerinin, numune alım noktaları ve test çalışılan sağlık tesisleri hakkında açıklamalarda bulunan Bahçacı, test çalışmalarının Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2 laboratuvarında yapıldığı kaydetti. Aydıncık ve Bozyazı Devlet Hastaneleri haricinde diğer kamu hastanelerinin tamamında numune alındığına işaret eden Bahçacı, "İl genelinde 60 filyasyon ekibi oluşturduk ve bu ekiplerimizde toplam 294 personelimiz görev yapıyor. Temaslı kişilerin bulunması, muayenelerinin yapılması, gerek görülmesi durumunda numune alınması bu ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun hazırladığı yeni algoritma doğrultusunda PCR testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen vakaların ilaçları reçete edilerek, mümkün olduğunca ev ortamında ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve aile hekimlerimiz tarafından takip ediliyor” dedi.
Hastalığın bulaşmasını önlemede en etkin yöntemin sosyal mesafe, maske ve hijyen olduğunu bir kez daha hatırlatan Bahçacı, olası veya kesin Covid19 vakalarının evde bakımı ile ilgili olarak ise “Hastalarımız izlem süresini evde geçirmeli. Eve ziyaretçi kabul edilmemeli. Hasta hekim tarafından önerilen ilaçlarını düzenli olarak kullanmalı. Hastanın dinlenmesi, bol miktarda sıvı alması ve düzenli beslenmesi sağlanmalı" diye konuştu.
"Evde karantina süresince hijyene önem verilmeli"
Hastanın durumunda kötüleşme veya solunum güçlüğü olması durumunda '0 324 2343434' numaralı 'Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nin aranması gerektiğini vurgulayan Bahçacı, "Hasta, mümkünse diğer aile bireylerinden ayrı bir odada tutulmalı. Mümkün değilse iyi havalandırılan bir odada, diğer kişilerden en az 34 adım uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalı. Maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirin. Hastanın öksürme ve hapşırma sırasında ağzını ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmasını, mendil yoksa dirseğinin iç kısmını kullanmasını sağlayın. Hastanın el hijyenine önem verin. Hasta ile aynı odada bulunurken tıbbi maske takın. Aynı odada iken maskeye veya yüzünüze dokunmayın. Odadan ayrıldıktan sonra maskeyi çöpe atın. Hastanın kaldığı evde, mümkünse 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı (hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği) olan bireylerin bulunmamasını sağlayın. Mümkün değil ise temas riskinin en aza indirilmesini sağlayın. Hastanın ev içindeki hareketini olabildiğince sınırlandırın. Hastanın sık olarak dokunduğu yerleri belirleyin ve bu yerleri günde en az bir kez önce sabun veya deterjanlı su ile temizleyin, sonrasında sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edin. Temizlik esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanın. Hastanın, varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmasını sağlayın. Hasta ortak tuvalet, banyoyu kullanıyorsa bu alanları iyi havalandırın" şeklinde konuştu.
Hastanın kullandığı banyo ve tuvaletlerin de günde en az bir kez önce sabun veya deterjanlı su ile temizlenmesi, sonrasında sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi gerektiğini kaydeden Bahçacı, şöyle devam etti; "Temizlik esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanın. Hastanın tabak, bardak, mutfak gereçleri, kıyafet, havlu, çarşaf ve yatak örtülerini başkalarına kullanmayın. Hastanın tabak, bardak, mutfak gereçlerini deterjan ve suyla yıkayın. Hastanın havlu, çarşaf, yatak örtüleri ve kıyafetlerini çamaşır makinesinde 6090 derecede normal deterjan ile yıkayın. Özellikle; hasta veya çevresiyle temas sonrası, yemek hazırlanması öncesi ve sonrası, yemek yemeden önce ve tuvalet kullanımı sonrası olmak üzere, sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye ellerinizi yıkayın veya alkol içeren dezenfektanlar ya da kolonya ile elinizi dezenfekte edin. Kendi sağlık durumunuzu takip edin. Ateş, öksürük veya solunum sıkıntınız olması durumunda sağlık kurumuna başvurun. Başvuru esnasında sağlık çalışanlarına evinizde Covid19 olası/kesin vakası olduğunu bildirin.”
Bahçacı, alınan önlemlere uyulduğu takdirde bu mücadelenin kazanılacağını ifade ederek, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İl Salgın Denetim Merkezinin faaliyete geçtiğini, yapılan denetimlere rağmen kurallara uymayanların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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