Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, 27 Temmuz'da 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan askerlerden Eskişehirli Cihat Şengil, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah şehit oldu.
Kaza, 27 Temmuz'da Karaman Karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Otobüsten ağır yaralı olarak kurtulduktan sonra yaklaşık 1 aydır Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 5 askerden Cihat Şengil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit naaşının, yapılacak törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2020-08-25 11:19:06
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