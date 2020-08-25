Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

DHA

Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu


Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, 27 Temmuz'da 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan askerlerden Eskişehirli Cihat Şengil, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah şehit oldu.
Kaza, 27 Temmuz'da Karaman Karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Otobüsten ağır yaralı olarak kurtulduktan sonra yaklaşık 1 aydır Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 5 askerden Cihat Şengil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit naaşının, yapılacak törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2020-08-25 11:19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığına Yasin Genç getirildi
YEREL HABERLER Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığına Yasin Genç ...
Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, iki mahallede okul bahçelerine portatif havuzlar kurarak çocukların yüzme öğrenmesini sağlıyor Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl belirli sayıda çocuğa hizmet verecek havuzlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuluyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Havuzları çocukların ve ailelerin ayaklarına getirdik"
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif ...
Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura çekildi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura ...
Erdemli'de taş duvar çalışması
YEREL HABERLER Erdemli'de taş duvar çalışması
Mersin'de 44 bin 190 çocuk sosyal etkinlikle buluştu
YEREL HABERLER Mersin'de 44 bin 190 çocuk sosyal etkinlikle buluştu
'Dijital liderler Mersin'de Projesi' sürüyor
YEREL HABERLER 'Dijital liderler Mersin'de Projesi' sürüyor
Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya ...
Bahçacı: "İl genelinde 60 filyasyon ekibi oluşturuldu"
YEREL HABERLER Bahçacı: "İl genelinde 60 filyasyon ekibi ...
Cinayet zanlısı tutuklandı Husumetli olduğu adamı önce darp edip sonra silahla vurarak öldürdükten sonra tarla kenarına attığı tespit edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı tutuklandı Husumetli olduğu adamı ...
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı haber daha geldi
YEREL HABERLER Mersin’de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı ...
Mersin'de 250 bin konuttaki güneş enerjisiyle 3 milyon kilovat saat enerji tasarrufu
YEREL HABERLER Mersin'de 250 bin konuttaki güneş enerjisiyle 3 ...
Tarsus’ta MEDYAD binasına silahlı saldırı
YEREL HABERLER Tarsus’ta MEDYAD binasına silahlı saldırı
Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi yeni eğitim sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi yeni eğitim ...
Mut'ta yöresel şiveyle koronavirüs uyarı afişleri
YEREL HABERLER Mut'ta yöresel şiveyle koronavirüs uyarı afişleri
Akdeniz'de korana virüse karşı ilaçlama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de korana virüse karşı ilaçlama çalışması ...
Vatandaşa kendi şivesinde maske ve mesafe uyarıları Mersin'in Mut ilçesinde hazırlanan broşürlerde "Fıldırı fışşık gezme, hendele maskesiz nöğürürsünüz leeen, Icık öte gedin" gibi uyarılar dikkat çekti
YEREL HABERLER Vatandaşa kendi şivesinde maske ve mesafe ...
Akkuyu NGS’nin buhar jeneratörleri Türkiye'ye doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin buhar jeneratörleri Türkiye'ye doğru ...
Tırat mutfak atölyesinde ilk ders heyecanı
YEREL HABERLER Tırat mutfak atölyesinde ilk ders heyecanı
Plazma tedavisiyle hayata tutundu, '10 dakika oksijene servetimi verirdim' dedi
YEREL HABERLER Plazma tedavisiyle hayata tutundu, '10 dakika ...
Çiçekler kadınların ellerinde yeşeriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürettiği mevsimlik çiçeklerle beziyor Büyükşehir Belediyesi, kadınların yetiştirdiği çiçeklerle 302 bin liralık tasarruf sağladı
YEREL HABERLER Çiçekler kadınların ellerinde yeşeriyor Mersin ...
Tarsus'ta grup yollarında asfalt çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta grup yollarında asfalt çalışması yapılıyor
Mersin'de Onkoloji Hastanesi açıldı, hastalar başka illere gitmeyecek
YEREL HABERLER Mersin'de Onkoloji Hastanesi açıldı, hastalar başka ...
15 Temmuz gazisi. 4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor Darbe girişimi gecesi İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin sıktığı kurşunla belinden vurulan 28 yaşındaki Mersinli Gazi Onur Can Kuş, 4 yıldır yüksek hayati risk nedeniyle çıkarılamayan ve omuriliğinin hemen yanına saplanan kurşunla yaşıyor Mersinli Gazi Onur Can Kuş: "O kurşun benim için onurdur, gururdur"
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisi. 4 yıldır vücudunda hainlerin ...
Dövülerek öldürüldü, cesedi boş araziye atıldı
YEREL HABERLER Dövülerek öldürüldü, cesedi boş araziye atıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X