Mersin'de 44 bin 190 çocuk sosyal etkinlikle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kadın ve çocuklara yönelik 11 merkezde düzenlediği etkinliklerle, 1 Nisan 2019’dan bu yana 44 bin 190’ı çocuklar olmak üzere toplam 61 bin 55 kişiye ulaştığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 16 aylık süreçte 11 farklı noktada bir dizi etkinliğe imza attı. Etkinlikler kapsamında Tarsus Gençlik Kampında 20 bin 757 çocuk doğayı tanırken, Etkinlik Merkezinde toplam 8 bin 72 kadın ve çocuk yeni beceriler kazandı. Burada düzenlenen ‘Mahremiyet Eğitimi’, ‘Kadınlara Özel Fotoğraf Eğitimi’ ve ‘Taş Boyama Atölyesi’ gibi çalışmalar kentteki çocuklarda ve kadınlarda fark oluşturdu. Halk Sanat Atölyesi, Kadın Danışma Merkezi, Kadın Sığınma Merkezi, Gazi Çiftliği, Adile Teyze ve Münir Özkul Kreşleri ile Terapi Merkezi gibi noktalardan oluşan toplam 11 merkezde, 44 bin 190 çocuk ve 22 bin 358 yetişkinden oluşan 61 bin 55 kişi ağırlandı.

“Her yıl 100 bin çocuğa ulaşabilirsek bizim için tatmin edici bir rakam olacak”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, aradan geçen süreçte kentteki birçok çocuğun ve kadının hayatına dokunduklarını belirterek, “Doğal hayat içerisinde mümkün olduğunca çok çocuk, kadın ve aileye ulaşmaya çalıştık. Çünkü bağımlılık etrafımızı o kadar çok sarmıştı ki, artık bizi had safhada rahatsız ediyordu. Dolayısıyla ilk faaliyetimiz çocukları doğaya çekmek oldu. Doğaya çekme çalışmalarından da Gençlik Kampı ortaya çıktı. Geçen süre içerisinde tüm birimlerimizde toplamda 60 bin küsur ziyaretçimiz oldu. Bunun 44 bini çocuk. Her yıl 100 bin çocuğa ulaşabilirsek bizim için tatmin edici bir rakam olacak” dedi.

“Bireylerde özgüveni artırmak istiyoruz”

Yaptıkları çalışmalarla çocuklarda ve kadınlarda fark oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Dokucu, şunları söyledi; "Bireylerde özgüveni artırmak, farkındalıklarını artırmak istiyoruz. Kendilerine saygılarında, topluma saygılarında, özgüvenlerinde hep farkındalık oluşturacak çalışmalara gittik. Kreşlerimizde ilk günden aileler teşekkür etmeye başladı. Doğa içerisindeki çalışmalarımızda da örneğin engelli bir çocuğumuz geliyor, başaramayacağını düşünüyor. Ellerinden tutuyoruz, ‘hadi yaparsın’ diyoruz. İkinci defa bizi yanında istemiyor. Her bir engeli aştığında çocuğun özgüveni artıyor. Zaten çocuğun içinden endişeyi ve korkuyu alıp özgüveni yerleştirdiğimizde, sonrasında korkacak bir şey kalmıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.