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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli'de taş duvar çalışması

İHA

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Karahıdırlı Mahallesi'nde göçüklere sebep olan yolda taş duvar yapım çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

Erdemli'de taş duvar çalışması

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Karahıdırlı Mahallesi'nde göçüklere sebep olan yolda taş duvar yapım çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karahıdırlı Mahallesi'nde bulunan yolda meydana gelen göçüğü, bakım ve onarım çalışmaları ile minimum tehlike arz edecek noktaya getiren ekipler, taş duvar inşasına başlayarak yolun vatandaşlar için daha güvenli hale gelmesi adına çalışıyor. İlçenin dört bir tarafında eş zamanlı hizmet üretmeye devam eden ekipler, özellikle okulların açılması ile öğrencilerin ulaşımda aksaklık yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede pandemi dönemi de dahil olmak üzere vatandaşların mağdur olmaması adına sağlık koşullarına uygun çalışma yürüttüklerini belirterek, gerçekleştirilen bu çalışmaların hummalı bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Başkan Tollu, vatandaşların güvenle seyahat etmeleri adına tehlikeli gördükleri mevkilerde taş duvar yapım çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, kış mevsimine de hazırlandıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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