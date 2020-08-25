Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2)

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Mersin'in Mut ilçesinde, 27 Temmuz'da 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 21 günlük yaşam mücadelesinin ardından şehit olan Cihat Şengil için hastane önünde tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz (SAT) Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve mülki amirler katıldı. Şehidin cenazesi kara yolu ile Adana'ya oradan da hava yolu ile Eskişehir'e gönderildi.Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2020-08-25 18:09:32



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