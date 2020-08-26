Mersin Sanayi Sitesinin yol sorunu çözülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Sanayi Sitesinin yol sorunu çözülüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisindeki yollarda sıcak asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

Mersin Sanayi Sitesinin yol sorunu çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisindeki yollarda sıcak asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kısa süre önce sanayi sitesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu hatırlatıldı. Başkan Seçer'in, “Burada altyapının düzelmesi çalışan esnafımızın da işini kolaylaştıracak. Biz bu hizmetleri yaptıkça daha mutlu oluyoruz. Kentimiz adına, geleceğimiz adına daha da umutlanıyoruz” dediği anımsatılan açıklamada, sanayi sitesi esnafının çalışmalara ilişkin görüşlerine de yer verildi.
“Aşırı tozlanma oluyordu”
Bu kapsamda, sanayi sitesinde yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Ali Ertan, aşırı tozdan dolayı işlerinin de zarar gördüğünü ancak bu sorunlarının çözüme kavuştuğunu belirterek, “Aşırı tozlanma oluyordu, bir de çok yoğun trafik akışı olduğu için sürekli problem yaşanıyordu. Yani dükkanın içinde toz oranı artıyordu. Daha önceden de iletilmiş, bizden önceki esnaflar da iletmişler. Biz de geçenlerde bir talebimizi ilettik. Asfalt dökülmesi iyi oldu” dedi.
“Çok sıkıntı yaşadık. İnşallah bu sorun çözülmüş olacak”
Mustafa Ertuğrul ise yıllardır çözülemeyen sorunu Başkan Vahap Seçer’in çözdüğünü vurgulayarak, “Kışın su birikintisinden dolayı çamurla mücadele ediyorduk. Yazın toz toprakla mücadele ediyorduk. Çok sıkıntı yaşadık. İnşallah bu sorun çözülmüş olacak. Çok güzel bir çalışma yaptılar. İstediğimiz gibi, dükkanın önüne kadar da kapattılar. Çalışma gayet güzel, memnun kaldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer: "Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin daha yeşil bir kent olacak"
YEREL HABERLER Seçer: "Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ...
Tarsus’ta 2 otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta 2 otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi ...
Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü ...
Eskişehirli şehit törenle memleketine uğurlandı Mersin’in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Er Cihat Şengil, düzenlenen törenle memleketi Eskişehir'e uğurlandı
YEREL HABERLER Eskişehirli şehit törenle memleketine ...
Mersin Üniversitesi'ne AB projesinden 71 bin 150 Euro'luk destek
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi'ne AB projesinden 71 bin 150 ...
MEÜ Covid-19 laboratuvarından yüzde 100’lük başarı
YEREL HABERLER MEÜ Covid-19 laboratuvarından yüzde 100’lük başarı
Mersin'de 425 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 425 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü
Şehit ateşi Mersin'e düştü Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki üs bölgesinde alarm tatbikatı uygulaması esnasında, dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp şehit olan Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Şehit ateşi Mersin'e düştü Hakkari'nin Şemdinli ...
'Halk Kart'ın ağustos tutarları hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER 'Halk Kart'ın ağustos tutarları hesaplara yatırıldı
Kızılay bağışçıları ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kızılay bağışçıları ödüllendirildi
Toroslar zabıtasının üniformaları TORTEK atölyelerinde üretiliyor
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasının üniformaları TORTEK ...
Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığına Yasin Genç getirildi
YEREL HABERLER Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığına Yasin Genç ...
Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, iki mahallede okul bahçelerine portatif havuzlar kurarak çocukların yüzme öğrenmesini sağlıyor Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl belirli sayıda çocuğa hizmet verecek havuzlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuluyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Havuzları çocukların ve ailelerin ayaklarına getirdik"
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif ...
Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura çekildi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura ...
Erdemli'de taş duvar çalışması
YEREL HABERLER Erdemli'de taş duvar çalışması
Mersin'de 44 bin 190 çocuk sosyal etkinlikle buluştu
YEREL HABERLER Mersin'de 44 bin 190 çocuk sosyal etkinlikle buluştu
Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
YEREL HABERLER Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü ...
'Dijital liderler Mersin'de Projesi' sürüyor
YEREL HABERLER 'Dijital liderler Mersin'de Projesi' sürüyor
Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya ...
Bahçacı: "İl genelinde 60 filyasyon ekibi oluşturuldu"
YEREL HABERLER Bahçacı: "İl genelinde 60 filyasyon ekibi ...
Cinayet zanlısı tutuklandı Husumetli olduğu adamı önce darp edip sonra silahla vurarak öldürdükten sonra tarla kenarına attığı tespit edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı tutuklandı Husumetli olduğu adamı ...
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı haber daha geldi
YEREL HABERLER Mersin’de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X