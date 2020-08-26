Seçer: "Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin daha yeşil bir kent olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: "Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin daha yeşil bir kent olacak"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, amaçlarının Mersin'i daha yeşil bir kent haline getirmek olduğunu belirterek, "Ekim ayından nisan ayı sonuna kadar yaklaşık 1.5 milyon fide, fidan, ağaç, ağaççık bitkisi refüjlere, kaldırım kenarlarına ekilecek ve Mersin daha yeşil bir kent halini alacak" dedi.

Seçer: "Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin daha yeşil bir kent olacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, amaçlarının Mersin'i daha yeşil bir kent haline getirmek olduğunu belirterek, "Ekim ayından nisan ayı sonuna kadar yaklaşık 1.5 milyon fide, fidan, ağaç, ağaççık bitkisi refüjlere, kaldırım kenarlarına ekilecek ve Mersin daha yeşil bir kent halini alacak" dedi.
Seçer, merkez Toroslar ilçesinden bulunan, 122 bin metrekare alan üzerine kurulu ve kışın su taşkınları ile hasar gören 68’liler Barış Ormanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen zemin iyileştirme, altyapı, ağaç bakım ve budama gibi birçok çalışmayı yerinde inceleyen Seçer, amaçlarının Mersin’i daha yeşil bir kent haline getirmek olduğunu vurguladı.
“68’liler Barış Ormanı spor, dinlence ve huzur bulma alanı olarak fevkalade güzel bir yer”
Seçer, ormanın yakın zamana kadar kendi haline bırakılmış olduğunu ifade ederek, "68’liler Derneğimizin Başkanı tarafından burada bir çalışma yapılması gerektiği bizlere bildirildi. Biz de ekiplerimize buranın ihya çalışmalarının bir an önce başlatılmasını söyledik. O günden bu güne bir hayli güzel çalışma yapılmış. Hepsinin eline sağlık. Bu çalışmalar devam edecek. 3.5 kilometrelik bir yürüyüş, koşu parkuru var. Hem spor, hem dinlence, hem huzur bulma alanı olarak fevkalade güzel bir yer” diye konuştu.
“Atatürk Parkını Mersin halkımıza yaraşır bir park haline getireceğiz”
Atatürk Parkında çalışmalara başladıklarını dile getiren Seçer, “Atatürk Parkını herkes Büyükşehir Belediyesinin olarak bilir. Oysa biz yönetime geldiğimizde orada bir çivi çakma yetkimiz dahi yoktu. Ama oranın ağaçlarının, çimlerinin, çiçeklerinin bakımını, temizliğini, Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyordu. Orada dalgaların oluşturduğu bir tahribat vardı. O tahribatı yapmak için aylarca Milli Emlaktan, Atatürk Parkının tarafımıza tahsis edilmesi için yaptığımız girişimlerimizin sonucunu uzun aylar sonra alabildik. Orada şu anda çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Bir müddet sonra Mersin halkımıza yaraşır bir park haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Atatürk Parkı ve Kültür Parkın Mersin için çok değerli olduğundan söz eden Seçer, “Vatandaşlarımızın hava alacağı, özellikle sahil olduğu için iyot koklayacağı bölgeler. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz 68’liler Ormanı rakım olarak da daha yüksekte, daha temiz havanın olduğu, daha doğal yapının olduğu bir bölge. Onun için tüm vatandaşlarımın burayı görmesini arzu ediyorum. Bizim de tabi dokunuşlarımızla daha da güzelleşmiş ve daha da güzelleşecek. Arkadaşlarımız bunun çalışmalarını yapıyor. Burayı gece gündüz güvenli hale de getirmek için bazı yeni dokunuşlar yapılacak” şeklinde konuştu.
“Karayollarına ait tüm refüjleri biz sözleşme ile üzerimize aldık”
Mersin’in yeşil olmasını istediklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Mersin ağaç olsun, Mersin çiçek olsun. Mersin geniş bir coğrafya. 16 bin kilometre kare alan. Karayollarına ait tüm refüjleri biz sözleşme ile üzerimize aldık. Neden yaptık bunu? Oradaki olumsuzluk, bakımsızlık, kentimizin olumsuz görünmesine neden oluyor. Yakın bir tarihte, Karayollarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu, iki kurum arasında protokol yaptık ve şu anda refüjlerin bitkilerinin bakımı, yeni bitki çalışmaları, sulaması, budanması artık Büyükşehir Belediyesine ait olacak. Diğer taraftan bize ait olan, caddelerdeki refüjlerdearkadaşlarönemli çalışmalar yapıyor.”
“Sonbaharda başlatacağımız bir kampanya var”
Mümkün olan her yere bitki ektiklerini belirten ve sonbaharda başlatacakları kampanyadan söz eden Başkan Seçer, şunları söyledi: “Eylül, ekim ile beraber başlıyor, ilkbaharda sonuçlandırıyoruz. Şu anda Orman Bakanlığından, Tarım Bakanlığından, Karayollarından toplamda 700 bitki temin ettik. Bunlar ağaç, ağaççık, çalı bitkileri. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bir kadın kooperatifimiz var. Yaz döneminde caddelerde gördüğünüz mevsimlik çiçeklerin birçoğu bu kooperatif tarafından üretilip bize verildi. Burada da önemli bir tasarruf sağladık. Çünkü bize maliyetleri daha hesaplı oluyor. Şu anda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımız, kadın kooperatifimiz ile yine bir sözleşme yaptı.Kooperatif sayesinde 868 bin yine çalı bitkisi, fide, fidan üretimini gerçekleştireceğiz. Ekim ayından nisan ayı sonuna kadar, yani sonbahar ve ilkbahar aylarını kapsayacak süre içerisindeki çalışmalarda refüjlere, kaldırım kenarlarına yaklaşık olarak 1.5 milyon fide, fidan, ağaç, ağaççık bitkisi ekilecek. Mersin daha yeşil bir kent halini alacak.”
“Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz”
Belediyeciliğin betondan ibaret olmadığını ortaya koymak istediklerini kaydeden Seçer, “Yeşili arttırmak istiyoruz. Doğa dostu olmak istiyoruz. Belediyeciliğin betondan, betonlaşmadan, yoldan, binadan, kaldırımdan ibaret olmadığını ortaya koymak istiyoruz. Çalışmalarımız şu ana kadar memnuniyet verici. Bizim yaptığımız anketlerde de memnuniyet ölçümleri yapıyoruz. Belediyenin hizmetleri konusunda bize olumlu dönüşler var. Tabi ki şikayet olan bölgeler var ama genelde vatandaş memnuniyetimiz üst düzeyde diyebilirim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Sanayi Sitesinin yol sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Mersin Sanayi Sitesinin yol sorunu çözülüyor
Tarsus’ta 2 otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta 2 otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi ...
Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü ...
Eskişehirli şehit törenle memleketine uğurlandı Mersin’in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Er Cihat Şengil, düzenlenen törenle memleketi Eskişehir'e uğurlandı
YEREL HABERLER Eskişehirli şehit törenle memleketine ...
Mersin Üniversitesi'ne AB projesinden 71 bin 150 Euro'luk destek
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi'ne AB projesinden 71 bin 150 ...
MEÜ Covid-19 laboratuvarından yüzde 100’lük başarı
YEREL HABERLER MEÜ Covid-19 laboratuvarından yüzde 100’lük başarı
Mersin'de 425 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 425 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü
Şehit ateşi Mersin'e düştü Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki üs bölgesinde alarm tatbikatı uygulaması esnasında, dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp şehit olan Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Şehit ateşi Mersin'e düştü Hakkari'nin Şemdinli ...
'Halk Kart'ın ağustos tutarları hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER 'Halk Kart'ın ağustos tutarları hesaplara yatırıldı
Kızılay bağışçıları ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kızılay bağışçıları ödüllendirildi
Toroslar zabıtasının üniformaları TORTEK atölyelerinde üretiliyor
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasının üniformaları TORTEK ...
Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığına Yasin Genç getirildi
YEREL HABERLER Genç ASKON Mersin Şube Başkanlığına Yasin Genç ...
Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, iki mahallede okul bahçelerine portatif havuzlar kurarak çocukların yüzme öğrenmesini sağlıyor Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl belirli sayıda çocuğa hizmet verecek havuzlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuluyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Havuzları çocukların ve ailelerin ayaklarına getirdik"
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif ...
Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura çekildi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura ...
Erdemli'de taş duvar çalışması
YEREL HABERLER Erdemli'de taş duvar çalışması
Mersin'de 44 bin 190 çocuk sosyal etkinlikle buluştu
YEREL HABERLER Mersin'de 44 bin 190 çocuk sosyal etkinlikle buluştu
Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
YEREL HABERLER Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü ...
'Dijital liderler Mersin'de Projesi' sürüyor
YEREL HABERLER 'Dijital liderler Mersin'de Projesi' sürüyor
Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya ...
Bahçacı: "İl genelinde 60 filyasyon ekibi oluşturuldu"
YEREL HABERLER Bahçacı: "İl genelinde 60 filyasyon ekibi ...
Cinayet zanlısı tutuklandı Husumetli olduğu adamı önce darp edip sonra silahla vurarak öldürdükten sonra tarla kenarına attığı tespit edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı tutuklandı Husumetli olduğu adamı ...
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı haber daha geldi
YEREL HABERLER Mersin’de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X