Mezitli’ye yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha yapılıyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine, hayırseverlerin desteği ile yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha yapılacağı bildirildi.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen ve 5 yıldır bölgenin en güzel eğitim kurumlarından birisi olan 170 öğrenci kapasiteli Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinden sonra, yine hayırseverler desteğiyle yapılacak EnisNecip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evinin temeli, 3 Eylül Perşembe günü atılacak.

Ülkenin aydınlık geleceği olan çocukların eğitim alacağı anaokulu, Akdeniz Mahallesi’nde yapılacak. EnisNecip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi 120 öğrenci kapasiteli olacaktır.

Tek katlı olan bakım evinin işletmesi, Mezitli Belediyesi tarafından yapılacak.

İlçede hayırseverler tarafından yapılan eserlerin her geçen gün daha da çoğaldığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Hayırseverlerimizin desteğiyle yeni bir eğitim kurumunun daha temelini atacağız. Göreve geldiğimizde önceliğimiz halkın güvenini kazanmaktı. Sağladığımız bu güven sonrası hayırsever vatandaşlarımız Mezitli’ye çok önemli eserler kazandırdılar. Bu güvenin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğuna vurgu yapan Tarhan, “Kentimiz gelişiyor. Ama gelişmek sadece binalar yapmak, yolları yapmak değildir. Yeni yapılanma bölgesinde parklar, spor alanları ve ihtiyaçlarını karşılayacağı hizmetleri sunabilmektir. Bu nedenle ikinci çocuk gündüz bakımevini en hızlı gelişen Akdeniz Mahallesi'nde yapmayı uygun gördük. Çocuk gündüz bakımevimiz daha önce hayata geçirdiğimiz Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinden daha modern bir yapıda olacak. Bu aynı zamanda onlarca öğretmenin ve işsiz vatandaşımızın iş sahibi olması demektir” diye konuştu.

Bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak

Mezitli Belediyesi tarafından çocuk gündüz bakımevi sayısının çoğalmasıyla birlikte bölgede bulunan özel okullarında fiyatlarını düşürmek zorunda kalacağını da ifade eden Başkan Tarhan, "Daha çok çocuk gündüz bakımevi yapmayı hedefliyoruz. Çocuk gündüz bakımevlerimiz çok yönlü fayda sağlayacak. Fiyat regülasyonu sağlayacak, aydın çocuklar yetişecek. Farklı bölgelere yapacağımız çocuk gündüz bakımevini ilçe geneline ağ gibi öreceğiz. Bölgenin gelişmesine fayda sağlayacak. En önemlisi de okullarımızda Atatürk ilke ve devrimlerine inanan çocuklar yetişecek. Hayırseverimiz Enis Tüyeni ailesinin bu girişimlerinin tüm işadamlarına örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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