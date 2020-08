Başkan Gültak'ın eşi Behiye Gültak, şehit ailelerini ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak, vatan savunmasında toprağa düşen şehitlerin aileleri ile engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Behiye Gültak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı psikolog, sosyolog ve manevi rehber ile birlikte şehit aileleri ile engelli ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde Behiye Gültak, vatan savunmasında toprağa düşen şehitlerin aileleri ile sohbet etti, bir talep veya sorunları olup olmadığını sordu.

“İstediğiniz zaman hiç çekinmeden arayıp Akdeniz Belediyesi’nin sahada görevli ekiplerine ulaşabilirsiniz” diyen Gültak, “Siz saygıdeğer şehit ailelerimiz, bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Her zaman ve her koşulda sizlerin yanındayız, emrinizdeyiz” dedi.

Millet olarak şehit ve gazi ailelerinin daima yanında olduklarını dile getiren Behiye Gültak, vatan uğruna canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitleri rahmet, gazileri de minnetle andığını ifade etti. Behiye Gültak, gün içerisinde bir aileye ‘hoş geldin bebek' ziyareti de gerçekleştirdi, içinde anne ve bebeğin birçok ihtiyacını karşılayan ürünlerin olduğu çantayı aileye hediye etti.

Ziyaret nedeniyle teşekkürlerini dile getiren aileler ise, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün sürdürdüğü ‘Evde Bakım ve Temizlik’ hizmetinden memnuniyetini dile getirdiler.

Öte yandan, ziyaretler esnasında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı psikolog, sosyolog ve manevi rehber tarafından da ziyaret edilen şehit aileleri, engelli vatandaşlar ile ailelerinin talep ve sorunları not edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.