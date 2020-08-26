Mersin'de 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 3 yabancı uyruklu şahsın evlerinde bandrolsüz nargile tütünü olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen evde arama yapan ekipler, 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 70 adet 500 gram paketler halinde toplam 35 kilogram nargile kömürü, 150 adet boş nargile paketi ve 1 adet elektronik terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.