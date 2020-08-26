Erdemli ürünleri, Aliexpress ile dünya pazarında

Erdemli'de 'eticaret dijital dönüşüm' projesi ile ihracat bağlantısının, Aliexpress üzerinden kurulacağı bildirildi. Bu şekilde, iç piyasanın yanısıra dış piyasaya da ürünlerini satacak olan üreticilerin, 18 dilde tercüme kolaylığı ile dünyanın dört bir tarafına, kargo zorluğu yaşamadan satış yapma imkanına kavuşacağı kaydedildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, üreticileri dijital pazarla buluşturan 'eticaret dijital dönüşüm' projesi ile ilçenin yöresel ürünleri, aracısız olarak dünyanın dört bir tarafına ulaşacak. Üreticiler ürünlerini, kargo ile Aliexpress’in İstanbul merkezine ulaştıracak ve oradan dünyanın dört bir tarafına gönderilecek.

“Erdemli eticaret projesi, dijital devrimdir”

Eğitimlere katılarak vatandaşlara, dünya pazarına açılmanın ülkeye sunduğu katkı ve ekonomi noktasındaki getirilerinden bahseden Alixpress Türkiye eğitmeni Fehmi Darbay, Erdemli’nin ihracat bağlantısını Aliexpress olarak sağlayacaklarını vurguladı. Darbay, “Erdemli eticaret projesi, dijital bir devrimdir. Gelişen dünyaya bakıldığında bir ilçede başlatılan bu hareket diğer belediye başkanlarına da örnek olacaktır. Erdemli Belediye Başkanımızı bu vizyonundan dolayı tebrik ediyorum ve Türkiye’de belediye bazında yürüttüğü bu proje için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin eihracat ayağını Aliexpress’in çok rahatlıkla yapabileceğini ifade eden Darbay, “Erdemli’de böyle bir projenin büyümesi bizi çok şaşırttı. Proje bize dillendirildiği zaman, buraya hakikaten heyecanla yaklaştık. Bununla alakalı paylaşımlar yaptık. Türkiye’nin Mersin ilinin Erdemli ilçesi, böyle bir vizyona sahip projeyi hayata geçirirken, bunun Türkiye genelinde devlet nezdinde de hayata geçirilmesi gerekiyor. Nedeni şu, eihracat dünyada çok büyüyor. Pandemi artık bunu vazgeçilmez hale getirdi. O yüzden bizim tez vakitte, bu projeleri destekleyerek büyütmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Erdemli’nin ürünleri, dünya pazarı ile buluşuyor

Erdemli’nin ürünlerini, iç piyasanın yanı sıra dış piyasayla da buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu proje ile Erdemli’nin ürünlerini dünyanın dört bir tarafına göndereceğiz. Eticaret ile üreticilerimizin ürünlerini, her an tüketiciye ulaştırabilecekleri bir sistem ortaya koyuyoruz. İş yükünün azalacağı, zamandan tasarruf edilecek bu sistem sayesinde Erdemli’nin limonu, balı, yöresel ürünleri dünya pazarında tüketiciyle buluşacak. Bu kapsamda eğitimlerden sonra başvuru yapan vatandaşlarımıza internet sitelerini ücretsiz olarak kuracak ve süreç boyunca da kurduğumuz 13 kişilik uzman ekiple desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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