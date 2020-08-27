Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ABD pazarına yoğunlaşıyor AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: Ham madde, kumaş veya aksesuarın yüzde 10’u Mısır, Ürdün ve İsrail menşeli olduğunda ABD’ye sıfır vergi ile ihracat yapabiliyor. Bunu Türkiye olarak bizler neden gerçekleştirmeyelim?"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, sektörün hedef ülkelerinden ABD’ye vergisiz ve kotasız ihracat yapabilmek için Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması’nın (QIZ) hayata geçirilmesi konusunda lobi çalışmalarının yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

ABD’nin 1996 yılından beri İsrail, Mısır ve Ürdün’le bu çerçevede dış ticaretini geliştirdiğini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, “Ham madde, kumaş veya aksesuarın yüzde 10’u Mısır, Ürdün ve İsrail menşeli olduğunda ABD’ye sıfır vergi ile ihracat yapabiliyor. Bunu Türkiye olarak bizler neden gerçekleştirmeyelim?” dedi.



"ABD’de ihracat çıtasını yükseltiyoruz"

Geçen yıl ABD’ye 647,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün bu ülkeye 2020’nin ilk 7 ayında yüzde 17,64 artışla 435,3 milyon dolarlık dış satım yaptığını ifade eden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda ABD en ön sırada geliyor. Bilindiği üzere Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması hedefi var. ABD, medikal giysiler, maske, tulum ve önlük gibi ürünlerde ithalat vergisini sıfır uyguluyor. Diğer giysilerde ithalat vergi oranı yüzde 29’lar düzeyinde alınıyor. ABD’ye gümrüksüz mal satabilmek bizim için çok önemli. Bunun için ABD, Mısır ve İsrail arasındaki Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması gibi bir sistemin Türkiye’de de uygulanabilirliğinin araştırılmasında fayda var” diye konuştu.



"Chicago’da Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılacak olması önemli adım"

Başkan Tekin, Türkiye’nin ABD’ye ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Chicago kentinde faaliyete geçirilmesi planlanan Türkiye Ticaret Merkezi’nin de büyük fırsatlar sunacağını kaydetti. Türkiye’nin geçen yıl ABD’ye yönelik genel ihracatının 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, 2020 yılının ilk 7 ayında ise 4,6 milyar dolarlık dış satıma ulaşıldığını ifade eden Başkan Tekin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Odalar Birliği’nin işbirliğinde projelendirilen Türkiye Ticaret Merkezi içinde hazır giyim ve konfeksiyonun da bulunduğu 13 sektöre hizmet verecek. Merkez, Türk firmaların ABD’de şirket kurması, danışmanlık, ortak girişim oluşturma ve toplumsal tanıtım konularında faaliyetler yürütecek. ABD’nin imalat üssü olarak bilinen Illinois eyaletinin en gelişmiş kenti olan Chicago’da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi, dünyanın en yoğun üçüncü hava kargo taşımacılığının yapıldığı O’hare Havalimanı yakınında konumlandırılmış durumda. ABD’nin Türkiye’den en çok ithal ettiği ürünlerin ilk kez tek çatı altında sunulmasını sağlayacak bu merkezden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları olarak bizler de maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacağız.”



‘AHKİB temmuz ayı ihracatında yüzde 94 artış yakaladı’

Türkiye’nin temmuz ayında gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını da değerlendiren Başkan Tekin, “150’den fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren sektörümüz, otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye’nin ihracatına en fazla katkıyı veren sektör oldu. Ülkemiz temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,44 artışla 1,81 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdi” dedi.

Tekin, aynı dönemde AHKİB’in yüzde 94 oranında rekor bir artışa imza atarak 58,8 milyon dolarlık dış satımla sektör ihracatından yüzde 7 pay aldığını açıkladı.



"Hollanda, Almanya ve İspanya ana pazarlarımız"

Dünya moda devlerinin Türkiye’den yaptıkları alımları her geçen gün artırdığına dikkat çeken Başkan Tekin, “AHKİB olarak temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Hollanda yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 bin 543 oranında artış sağladığımız Hollanda’ya 21,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 300 artış ve 15,2 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, 8,9 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü oldu. Bu üç ülkenin temmuz ayı ihracatımızdaki toplam payı yüzde 78 oldu” dedi.



"En fazla konfeksiyon ve dış giyim ihraç ettik"

AHKİB’in temmuz ayındaki ihracat performansını ürün gruplarına göre ele alan Başkan Tekin, koruyucu sağlık ürünlerinin ihracatının her geçen arttığını belirterek şunları söyledi:

“Birliğimiz en fazla konfeksiyon, bayan dış giyim ve bay dış giyim ihraç etti. Konfeksiyon ihracatımız yüzde 100 artışla ve 24 milyon dolar değer ile birinci, bayan dış giyim 28 artış ve 17,6 milyon dolar değer ile ikinci, bay dış giyim yüzde 25 artış ve 7,9 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. En fazla ihracat artışı sağladığımız ürün grupları spor ve yüzme kıyafetleri, yünlü ev tekstili, yünlü yatak kıyafetleri oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.