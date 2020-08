Genç yaşta bütün rekorları kırdılar Mesure Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma, olimpiyatlarda madalya peşinde

Sırıkla atlamada büyükler dışında bütün Türkiye rekorlarına sahip olan milli sporcular Mesure Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma, yeni rekorlar peşinde. Büyükler rekorunu da kırmak isteyen milli sporcular, olimpiyatlarda da madalya peşinde.

Sırıkla atlamaya başladıkları günden beri Türkiye'de bulundukları her kategoride rekor kıran ve halen kırdıkları rekorların sahibi olan Mesure Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma, büyüklerde de rekoru kırıp, tüm kategorilerde rekorların sahibi olmak istiyor. Mersin'de Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde günde çift idman yaparak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan rekortmen sporcular, Türkiye'de de şampiyonalara katılmaya devam ediyor. Hedeflerini olimpiyatlarda madalya olarak belirleyen Yılmaz ve Şaşma, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorlar kırmak istiyor.



Şaşma: "Bir tek büyükler rekoru kaldı"

Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ersu Şaşma, 6 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. 2014 yılında beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edildiğini kaydeden Şaşma, "Bugüne kadar çok sayıda Türkiye şampiyonluğum oldu. U20, U23 açık, salon Türkiye rekorlarının hepsi bende. Bir tek büyükler rekoru kaldı. Avrupa kulüplerde birinciliğim, Avrupa'da milli takımda 3.'lüğüm, liselerarası dünya şampiyonluğum var. Son olarak geçen hafta U23 rekoru 5.50 idi, 5.51 yaptım. Zaten bu rekor bendeydi. Önümüzdeki yıl olimpiyatlar var. Bunun dışında birçok yarış var. Ancak ilk olarak olimpiyat barajını geçmek, ondan sonra madalyaya gitmek istiyorum. Bir tek büyükler rekoru kaldı. Onu da zaten olimpiyat barajını atladığımda direk büyükler rekorunu da kırmış olacağım. Ben bunu başaracağıma inanıyorum. Çok iyi çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Bunu yapacağımızı düşünüyorum" dedi.



Yılmaz: "En büyük hedef olimpiyatlar"

Mesure Tutku Yılmaz ise spora 7 yaşında cimnastikle başladığını dile getirdi. 4 yıl bu sporla ilgilendiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Bu arada antrenörümüz İbrahim Halil Çömlekçi beni fark etti. Bana; 'gel sırıkla atlama yap' dedi. Bu sayede sırıkla atlamaya başladım ve çok sevdim. 10 yıldır da sırıkla atlıyorum. Şu anda U18, U20, U23 rekorlarının sahibiyim. Bir tek büyükler rekoru kaldı, 4.40 rekor. Ben bunu yükseltmek istiyorum. Şu anda en büyük hedefim tabii olimpiyatlar. Olimpiyatlara hazırlanıyorum. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bir şeyi başarmak için kendine çok fazla inanman gerekiyor. Ben kendime inanıyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum. Eğer herkes yapıyorsa, ben de yapabilirim. O yüzden rekoru kırmayı bekliyorum" diye konuştu.



Çömlekçi: "Her 2 sporcunun da büyükler rekoru kıracağına inanıyorum"

İbrahim Halil Çömlekçi de her 2 sporcunun başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Şu anda büyükler hariç bütün rekorların sporcularında olduğunu vurgulayan Çömlekçi, "Şimdi artık büyükler rekorunu kırmayı hedefliyoruz. Her 2 sporcunun da büyükler rekoru kıracağına inanıyorum. Zaten o hedefi de yaptıktan sonra olimpiyatların kapısı bize açılıyor. Bizim ilk hedefimiz de bu zaten. Olimpiyat barajını geçip, oraya gitmek. Yani hedef 2021 olimpiyatlarına katılmak, 2024’te de madalya kazanmak. Ben onlara inanıyorum. Onlar istedikleri zaman her türlü rekoru kırarlar ve madalya kazanırlar" ifadelerini kullandı.

