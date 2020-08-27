Zafer Çarşısında düzenli dezenfeksiyon çalışması yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, korona virüs riskine karşı yoğun temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama ekibi, her gün yüzlerce insanın alışveriş yapmak veya gezmek amacıyla ziyaret ettiği “bit pazarı” olarak bilinen Çankaya Mahallesi’nde bulunan tarihi Zafer Çarşısı’nda kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Salgın riskine karşı aldığı önlemler kapsamında çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde 7/24 temizlik mesaisini sürdürüyor. Mersin’in en eski çarşılarından tarihi Zafer Çarşısı’nda 35 yıldır ayakkabı tamircisi olarak hizmet veren Ayhan Kuş, “Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Burası kapalı bir mekan olduğu için çok insan girip çıkıyor. O yüzden Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı uygun gördü. Zafer Çarşımız dezenfekte edildi, dışarıdaki dükkanları da yapıyorlar, memnunuz” dedi.

55 senedir kunduracılık yapan Hacı Ali Tutuş ise “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çarşımıza yaptıkları ilaçlamadan dolayı Vahap Başkan’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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