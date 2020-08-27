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Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi

İHA

Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl kutlamalarında, Ahlat otağındaki büyük coşkuya ortak olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi.
"Anadolu'da millet olarak barış ve huzur içinde yaşamak en büyük dileğimiz" diyen Başkan Yılmaz, "Böyle önemli tarihi bir günde ve tarihi bir mekanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile bir arada olmanın onurunu yaşadık. Bu kutlu zafer ile birlikte Anadolu'nun kapıları ardına kadar milletimize açılmış, bu kutsal topraklar öz vatanımız haline gelmiştir. Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberliğine sahip çıkmaktadır. Şanlı tarihimizdeki kardeşlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileğiyle 949 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açarak bu toprakları vatan edinmemizi sağlayan Sultan Alparslan'ı ve ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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