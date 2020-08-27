Mezitli Belediyesi'nin başı hırsızlarla dertte Önce zihinsel engelliler için toplanan bağış kutusunu çalan hırsızlar, daha sonra belediyenin örgülü sokağa yaptığı güvenlik kameralarını çaldı Son olarak kafe kütüphaneye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ve bazı eşyaları çaldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin, vatandaşlara hizmet için hayata geçirdiği projelere dadanan hırsızlar sınır tanımıyor. Önce zihinsel engelliler için toplanan bağış kutusunu çalan hırsızlar, daha sonra belediyenin örgülü sokağa yaptığı güvenlik kameralarını çaldı. Son olarak kafe kütüphaneye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ve bazı eşyaları çaldı.

Yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitlililere yapılan hizmetlere bu denli büyük zararlar verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Geçmiş yıllarda, parklara konulan çöp kovalarına kadar çalan, konulan figürlere zarar veren hırsızların, halka sunulan hizmetlere zarar vermeye devam ettiğinin altını çizen Tarhan, “Zihinsel engelli çocuklarımıza yapılan küçük bağışlara, kafe kütüphanemizde imkanı bulunmayan çocuklarımızın eğitim ekipmanlarına kadar göz diken hırsızlar, güvenlik kameralarını da çalacak kadar işi büyütmüşlerdir. Vatandaşlarımıza hizmet için yaptığımız projelere zarar vererek, eşyaları çalan bu kişiler asıl büyük zararı, bu yerleri kullanan vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, engelli çocuklarımıza vermişlerdir” dedi.

Tüm saldırılara ve hırsızlıklara karşın hizmet üretmeye devam edeceklerine vurgu yapan Tarhan, “Saldırılar, hizmet üretme sevdamızın önüne geçemeyecek. Çöp kovalarımızı çaldılar, hemen yerlerine daha yeni ve sağlamlarını yerleştirdik. Sahillere koyduğumuz duş ve tuvaletlerin tahrip edilmesine karşı hızlı bir biçimde hareket ederek yeniledik. Mezitli Deresine atılan bank ve masaları yenileriyle değiştirerek sabitledik. Çalınan güvenlik kameralarını yerlerine taktık. Çocuklarımızın eğitiminin engellenmemesi için kafe kütüphanemizde hizmete devam ettik” diye konuştu.

Hizmetlere yapılan saldırılara karşı vatandaşların duyarlı olmasını da isteyen Tarhan, "Tüm proje ve hizmetlerimizde her zaman yanımızda olan ve bizleri destekleyen değerli Mezitlililerin, hizmetlere yapılan saldırıları da korumakta yanımızda olacağından hiç şüphemiz yok. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz böylesi durumlarda karşılaşmaları halinde hemen güvenlik güçlerine ya da belediye görevlilerimize haber vermeleridir. Saldırılar karşısında elimizi güçlendirecek yegane destek yapılan hizmetlerin korunması için gösterilen dayanışmadır" şeklinde konuştu.

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