Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Turgut Erkutlu (67), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören iç hastalıkları uzmanı Dr. Turgut Erkutlu önceki gün koronavirüse yenik düştü. Dr. Erkutlu'nun cenazesi, Şehir Hastanesi'nde yapılan törenin ardından Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-08-27 21:46:02



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