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Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları ve yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları ve yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tömük Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynandığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, kumar oynadıkları, aynı zamanda Kovid19 tedbirlerine uymadıkları ve kapalı ortamda sigara içtikleri belirlenen iş yeri sahibi Ö.Y'nin de aralarında bulunduğu 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandı.
İş yerinde, 500 tombala pulu, 500 tombala kartı, tombala makinesi, ortam görüntüleme cihazı ve aktarım kamerası ile 5 litre kaçak içki de ele geçirildi. İş yeri sahibi Ö.Y. (54) "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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