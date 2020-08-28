Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı

DHA

Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı


Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR (Mersin), (DHA) MERSİN'in Gülnar ilçesinde, yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.
İlçeye bağlı, Kuskan, Arıkuyusu, Örtülü, Zeyne, Örenpınar, Kurbağa, Dayıcık ve Gezende mahallelerinde Antep fıstığı üreticilerinin hasat heyecanı başladı. İlçedeki çok sayıda menengiç (sakız) ağacına yapılan aşı ile doğal ortamda yapılan Antep fıstıkları, birinci kalite baklavalık fıstık olarak rağbet görüyor. Üretim alanlarının ilerleyen yıllarda daha da artması beklenirken, fıstıklar, baklavalık olarak kullanılmak üzere renk tonunu yakalamak için erken dönemde hasat ediliyor. Hasatta 1300 ton rekolte beklendiği öğrenildi.
REKOLTEDE 5,5 KAT ARTIŞ BEKLENİYOR
Gülnar Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, ziraat mühendisleri ve uzmanlar da ilçedeki hasat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Oda Başkanı Işık, fıstık ekimi yapan aileleri tebrik ederek bol, bereketli ve kazançlı sezon geçirmelerini diledi. Işık, ilerleyen yıllarda rekoltede 5,5 kat artış beklediklerini kaydetti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eken de Gülnar'da son yıllarda Antep fıstığı üretiminde gözle görülür artış olduğunu söyleyerek, her zaman, her konuda üreticilerin yanında olduklarını belirtti.
Öte yandan ilçede 3 yıl önce 1268 dekar alanda yapılan fıstık üretimi 1958 dekar alana yükseltildi. 3 yıl içinde 600 dekarlık büyüme meydana gelirken, ilçede Antep fıstığında da söz sahibi olabilmenin hedeflendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa GÜMÜŞ
2020-08-28 08:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arıcılar yüksek kaliteli bal için hasadı 20 gün geciktirdi Toros Dağları'ndaki gezgin arıcılar 20 gün geciktirdikleri hasat ile balın kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor
YEREL HABERLER Arıcılar yüksek kaliteli bal için hasadı 20 gün ...
Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı
Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası
YEREL HABERLER Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira ...
Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
Polislerden korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Polislerden korona virüs uyarısı
Mezitli Belediyesi'nin başı hırsızlarla dertte Önce zihinsel engelliler için toplanan bağış kutusunu çalan hırsızlar, daha sonra belediyenin örgülü sokağa yaptığı güvenlik kameralarını çaldı Son olarak kafe kütüphaneye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ve bazı eşyaları çaldı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nin başı hırsızlarla dertte Önce ...
Akdeniz'de pandemi döneminde temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de pandemi döneminde temizlik çalışmaları ...
Erdemli'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri ...
Turunçgilde ihracat sezonu başlıyor
YEREL HABERLER Turunçgilde ihracat sezonu başlıyor
Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
YEREL HABERLER Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 Olimpiyatları" Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
YEREL HABERLER Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 ...
Toroslar'da yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesinin kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesinin kor tutucusu inşaat ...
Vali Su, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Tarhan, 'Akıllı Atık Yöneten Kentler Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, 'Akıllı Atık Yöneten Kentler ...
Babasını önce evde, ardından sokakta bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Babasını önce evde, ardından sokakta bıçaklayarak ...
Tarsus'ta bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Göreve yeni başlayan orman personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER Göreve yeni başlayan orman personeline yangın eğitimi
Domuz avında arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Domuz avında arkadaşını vurdu
40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor
YEREL HABERLER 40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor
Rusya, nükleer endüstrisinin 75. yılını kutluyor Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev: "İlk endüstriyel nükleer enerji santrali inşa eden, ilk nükleer buzkıran filosu kuran biz olduk" "2030’a kadar küresel teknoloji lideri olacağız"
YEREL HABERLER Rusya, nükleer endüstrisinin 75. yılını ...
Dahiliye uzmanı Covid-19'a yenik düştü Görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Dahiliye Uzmanı Dr. Turgut Erkutlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dahiliye uzmanı Covid-19'a yenik düştü Görev yaptığı ...
Zafer Çarşısında düzenli dezenfeksiyon çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Zafer Çarşısında düzenli dezenfeksiyon çalışması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X