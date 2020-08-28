Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı

DHA

Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı


Mehmet DOĞANERAli Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN´in Erdemli ilçesinde, Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Arıcılık Kursu eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, bal hasadının sonlarına yaklaşıldığı bugünlerde vatandaşın bala olan talebinin arttığını söyleyerek, sahte bal satışına karşı uyarılarda bulundu.
Vitamin ve mineral kaynağı olan balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası bulunuyor. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiren bal, demirle de dolaşım sistemini destekliyor. Doğal enerji kaynağı olarak bilinen bal, birçok sağlık problemini önlemede de önemli rol oynuyor. Hakiki balın vücuda faydaları varken, sahte balın da bir o kadar zararı oluyor.
'GERÇEK BAL ZOR AKAR'
Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Arıcılık Kursu eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, Toros Dağları'nın eteklerindeki 2000 rakımlı Arpa alanı mevkisinde bal hasadına katılarak, gerçek bal ile sahte balın nasıl ayırt edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.
Balın tüketilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlatan Mavi, "Tüketici gerçek bal ile sahte bal arasındaki farkı bilebilir. Ama hemen hemen her gün kahvaltılarda sofralarımızda bulunan ve insanlarımızın tükettiği balın sahtesini herkes anlayamaz. Öncelikle gerçek bal zor akar, katkı maddesi olan bal ise kolay akar. Gerçek balda kristalleşme olur ama sahte balda katkı maddesi olmasından dolayı kristalleşme olmaz. Cam kavanoz ışığa tutulduğu zaman ışık sola yansıma yaparsa gerçek bal, ışık sağa yansıma yaparsa sahte baldır" dedi.
'GERÇEK BALI ÜRETİCİDEN ALIN'
En güvenilir balın üreticiden alınan bal olduğunu söyleyen Mavi, "İnsanlar gerçekten kaliteli ve gerçek bal tüketmek istiyorlarsa balı üreticisinden alması en doğrusudur. Merdiven altında üretilen birçok bal, sahte olduğu gibi insan sağlığına da zararları oluyor. Onun için gerçek balın, gerçek bal üreticisinden alınması gerekiyor. Bunun yanı sıra gerçek balın fiyatı biraz pahalı olur. Ucuz bal mutlaka katkı maddeli olan ballardır. Çünkü gerçek bal fiyatları bellidir ve ucuza verilmez. İnsanlarımız bu faydalı gıda maddesi olan bal tüketimini yaparken bu uyarılara dikkat ederlerse gerçek bal tüketmiş olurlar" diye konuştu. 
Erdemli´deki bal üreticileri ise gerçek balın üreticilerden alınması gerektiğini söyleyerek, bu sene rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyat ve satışlardan mutlu olduklarını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mehmet DOĞANER
2020-08-28 08:47:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arıcılar yüksek kaliteli bal için hasadı 20 gün geciktirdi Toros Dağları'ndaki gezgin arıcılar 20 gün geciktirdikleri hasat ile balın kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor
YEREL HABERLER Arıcılar yüksek kaliteli bal için hasadı 20 gün ...
Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı
YEREL HABERLER Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı
Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası
YEREL HABERLER Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira ...
Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
Polislerden korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Polislerden korona virüs uyarısı
Mezitli Belediyesi'nin başı hırsızlarla dertte Önce zihinsel engelliler için toplanan bağış kutusunu çalan hırsızlar, daha sonra belediyenin örgülü sokağa yaptığı güvenlik kameralarını çaldı Son olarak kafe kütüphaneye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ve bazı eşyaları çaldı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nin başı hırsızlarla dertte Önce ...
Akdeniz'de pandemi döneminde temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de pandemi döneminde temizlik çalışmaları ...
Erdemli'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri ...
Turunçgilde ihracat sezonu başlıyor
YEREL HABERLER Turunçgilde ihracat sezonu başlıyor
Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
YEREL HABERLER Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 Olimpiyatları" Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
YEREL HABERLER Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 ...
Toroslar'da yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesinin kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesinin kor tutucusu inşaat ...
Vali Su, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Tarhan, 'Akıllı Atık Yöneten Kentler Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, 'Akıllı Atık Yöneten Kentler ...
Babasını önce evde, ardından sokakta bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Babasını önce evde, ardından sokakta bıçaklayarak ...
Tarsus'ta bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Göreve yeni başlayan orman personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER Göreve yeni başlayan orman personeline yangın eğitimi
Domuz avında arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Domuz avında arkadaşını vurdu
40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor
YEREL HABERLER 40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor
Rusya, nükleer endüstrisinin 75. yılını kutluyor Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev: "İlk endüstriyel nükleer enerji santrali inşa eden, ilk nükleer buzkıran filosu kuran biz olduk" "2030’a kadar küresel teknoloji lideri olacağız"
YEREL HABERLER Rusya, nükleer endüstrisinin 75. yılını ...
Dahiliye uzmanı Covid-19'a yenik düştü Görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Dahiliye Uzmanı Dr. Turgut Erkutlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dahiliye uzmanı Covid-19'a yenik düştü Görev yaptığı ...
Zafer Çarşısında düzenli dezenfeksiyon çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Zafer Çarşısında düzenli dezenfeksiyon çalışması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X