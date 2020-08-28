FETÖ'nün 'Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanması'na operasyon; 10 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin ‘Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanması'na yönelik operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelilerinin, ‘Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanmasına’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kom Daire Başkanlığınca tespitleri yapılan ve mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Mersin merkezde 5, Tarsus ilçesinde 2, Mut'ta ve Erdemli ilçelerinde 2, Ankara'da 1 ve Kahramanmaraş'ta 2 kişi olmak üzere 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bu sabaha karşı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

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