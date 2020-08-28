"Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi" hayata geçiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 kurumun destek verdiği projenin protokolü imzalandı Proje ile kırsalda yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 60 aileye, 25'er adet küçük baş hayvan desteği verilecek 5 yıllık olarak hazırlanan proje, 10 milyon 638 bin liraya mal olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi" hayata geçiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 kurumun destek verdiği projenin protokolü imzalandı Proje ile kırsalda yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 60 aileye, 25'er adet küçük baş hayvan desteği verilecek 5 yıllık olarak hazırlanan proje, 10 milyon 638 bin liraya mal olacak

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 kurumun destek verdiği 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin protokolü imzalandı. Proje ile kırsalda yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 60 aileye, 25'er adet küçük baş hayvan desteği verilecek. Ayrıca ailelerin yem, aşı ve diğer ihtiyaçları da karşılanacak. 5 yıllık olarak hazırlanan proje, 10 milyon 638 bin liraya mal olacak.

"Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi" hayata geçiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 kurumun destek verdiği projenin protokolü imzalandı Proje ile kırsalda yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 60 aileye, 25'er adet küçük baş hayvan desteği verilecek 5 yıllık olarak hazırlanan proje, 10 milyon 638 bin liraya mal olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 kurumun destek verdiği 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin protokolü imzalandı. Proje ile kırsalda yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 60 aileye, 25'er adet küçük baş hayvan desteği verilecek. Ayrıca ailelerin yem, aşı ve diğer ihtiyaçları da karşılanacak. 5 yıllık olarak hazırlanan proje, 10 milyon 638 bin liraya mal olacak.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Mersin Veteriner Hekimler Odası'nın destek verdiği projenin protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreni öncesi konuşan Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımın hem Türkiye hem de Mersin için çok önemli bir alan olduğunu söyledi. Mersin’in 4’de 1’lik bölümünde tarım ve hayvancılık yapıldığını kaydeden Seçer, “Bu alanlar belki de dünyada eşi benzeri olmayan, verim, iklim özellikleri, üzerinde yetişen bitkiler açısından son derece önemli bölgeler. Bizde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle, tarımın Mersin’deki hem ekonomik hemde toplumsal öneminden yola çıkarak, bu alana önemli destekler vermek istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar farklı alanlarda, farklı çalışmalarla üreticilerimizle iç içe olmaya çalışıyoruz” dedi.

"Doğdukları yerde doymalarını sağlamak istiyoruz"
Türkiye’de bir ilk olan yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Seçer, “Hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir projemiz için protokol imzalayacağız. Projemizin adı ‘Hadi gel köyümüze destek verelim.’ Burada temel amaç kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam oluşturmak, ekonomilerinin düzelmesine katkı sunmak. Özellikle son dönemlerde sadece Mersin’de değil Türkiye’nin her yerinde doğduğu yerde doymayan ve kentte göç etmek zorunda olan köylü vatandaşlarımızın doğduğu yerde doymalarını sağlamak, orada istihdam, gelir edinmelerini sağlama amacı güdüyoruz. Birçok vatandaşımız hayvancılıkla uğraşıyor ama ya bir yerde bedel karşılığı çalışıyor yada çok küçük hayvan adetleriyle bu çalışmaları sürdürmek zorunda kalıyor. Buradaki temel amacımız zaten yoksul, küçük aile işletmelerini tespit edip, bunlara yardım edip, projemizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

"Proje bedeli 10 milyon 638 bin TL olarak hesaplandı"
Mersin’de 10 ilçede projenin uygulanacağının altını çizen Seçer, “60 yeni yetiştiriciye 24 dişi 1 erkek küçükbaş hayvan vereceğiz. Eylül ayında yetiştiricilerimize yemle birlikte küçükbaş hayvanlarını teslim edeceğiz. Bu projede giderler Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu proje 5 yıllık olacak. İlk 2 yıl hayvanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. 3. Yılla birlikte birinci yıl bizden hayvan alan ailelerin ürettikleri hayvanları dağıtmaya başlayacağız. Toplamda 5 yıllık süreç içerisinde bizim belediyemize bugün ki fiyatlarla maliyeti 10 milyon 638 bin lira olarak hesaplandı. 5 yıl içinde 300 ailemiz bu proje kapsamında bizden hayvan, yem alımı ve diğer katkılardan faydalanabilecekler. Bu süreç sonunda sürü sayımız 7 bin 500 başa ulaşacak. Projenin Mersin’imize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Mersin İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Vekili Mustafa Nevzat Zayim ise müdürlük olarak hayvan hastalıkları ve zararları ile mücadelenin yanında yetiştiricilik faaliyetlerini de desteklediklerini söyledi. Bunlardan bir tanesinin kırsal kalkınma yatırımlarını destekle programı olduğunu kaydeden Zayim, “Bu programımızda gerek ağır işi teknoloji ve tesisatlarının desteklenmesi, gerek ürünlerin değerlendirilmesi noktasında desteklerimiz mevcut. Bu projede çok güzel bir proje oldu. Projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diyorum” ifadelerini kullandı.
Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay ise oda olarak bu tür projelere her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, “Biliyoruz ki bu ülke tarım ve hayvancılıkla ayakta kalacak. Sanayileşmeye geçmeden önceki dönemlere bakacak olursak, bu ülkenin enflasyon denen bir sorunu yokken, sanayileşmeden sonra enflasyonla tanıştık. O yüzden bacasız fabrikayı her zaman desteklemek ve ayağa kaldırmak gerekir. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Mersin’in tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Akdoğan, “12 ay boyunca tarımsal üretimin yapıldığı şehrimizde küçükbaş hayvancılıkta yoğun olarak yapılmaktadır. Ülke genelinde ilimiz ilk 5’in arasında bulunmaktadır. Coğrafi yapı açısından Mersin, koyun ve keçi yetiştiriciliğine uygun meralara sahip bir coğrafyadadır. Nüfus olarak da bölgemizde Yörükler bulunmasından dolayı küçük baş hayvancılık yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Seçer, Zayim, Şenay ve Akdoğan tarafından protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 ...
‘Zoru başaranlar’ kitabı tanıtıldı
YEREL HABERLER ‘Zoru başaranlar’ kitabı tanıtıldı
FETÖ'nün 'Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanması'na operasyon; 10 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın ...
Tarsus'un parkları kadın eliyle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Tarsus'un parkları kadın eliyle güzelleşiyor
Karaduvar sahiline duşlar yerleştirildi
YEREL HABERLER Karaduvar sahiline duşlar yerleştirildi
Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluşuyor
YEREL HABERLER Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluşuyor
Tataristan heyeti Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin’e fayda sağlayacak çalışmaları hızlandıracağız"
YEREL HABERLER Tataristan heyeti Mersin'de Mersin Büyükşehir ...
MDTO Genel Sekreteri Özbenli emekli oldu
YEREL HABERLER MDTO Genel Sekreteri Özbenli emekli oldu
Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi Mersin'de deniz kaplumbağası üreme alanlarından Alata kumsalında sahil temizliği yapıldı Çevre temizliği yapanlar yuvada mahsur kalan onlarca minik yavrunun kurtarılarak denizle buluşmasına şahitlik etti Prof. Dr. Serap Ergene, Mersin kumsallarında bu yıl yaklaşık 150 bin deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşacağını belirtti
YEREL HABERLER Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezleri öğrencileri hayallerine kavuşturdu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezleri ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bin 187 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı İmar İnşaat A.Ş. ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı 3 bin 300 lira oldu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bin 187 işçiyi ...
Arıcılar yüksek kaliteli bal için hasadı 20 gün geciktirdi Toros Dağları'ndaki gezgin arıcılar 20 gün geciktirdikleri hasat ile balın kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor
YEREL HABERLER Arıcılar yüksek kaliteli bal için hasadı 20 gün ...
Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı
Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı
YEREL HABERLER Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı
Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası
YEREL HABERLER Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira ...
Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
Polislerden korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Polislerden korona virüs uyarısı
Mezitli Belediyesi'nin başı hırsızlarla dertte Önce zihinsel engelliler için toplanan bağış kutusunu çalan hırsızlar, daha sonra belediyenin örgülü sokağa yaptığı güvenlik kameralarını çaldı Son olarak kafe kütüphaneye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ve bazı eşyaları çaldı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nin başı hırsızlarla dertte Önce ...
Akdeniz'de pandemi döneminde temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de pandemi döneminde temizlik çalışmaları ...
Erdemli'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri ...
Turunçgilde ihracat sezonu başlıyor
YEREL HABERLER Turunçgilde ihracat sezonu başlıyor
Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
YEREL HABERLER Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 Olimpiyatları" Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
YEREL HABERLER Kamelia Dunavska: "Asıl hedef 2024 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X