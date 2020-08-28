Erdemli'de yol yapım çalışmaları

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, kırsal kesimde yer alan mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında öğrencilerin rahat bir şekilde okullarına gidebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Sorgun Mahallesi'nde çalışma yürüttü. Başta okul yolu olmak üzere üreticilerin kullandığı yollarda çalışmalar yapan ekipler, vatandaşların ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırdı.

Erdemli Belediyesi’nin aynı anda 5 farklı noktada çalışma yürüttüğünü söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitim camiasının yüz yüze eğitime hazırlığına her alanda destek verdiklerini vurguladı. Tollu, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için Erdemli Belediyesi olarak her alanda destek veriyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Başta kırsal kesimlerde eğitim gören öğrencilerimizin okul yollarını en iyi şekilde yapıyoruz. Bu zorlu süreçte eğitim camiamızın yanındayız” diye konuştu.

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