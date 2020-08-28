Muhtarlar Mezitli atıksu arıtma tesisinde Yılmaz: "Türkiye'nin en modern ve teknoloji harikası tesisine sahibiz"

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli atıksu arıtma tesisinde ilçenin muhtarları için inceleme ve bilgilendirme gezisi düzenledi.

Muhtarlarla yapılan geziye, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz ile Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Emel Deniz Ünal ve şube müdürleri katıldı. MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, tesisle ilgili bilgiler vererek, kurum olarak yapılan yatırımlara değindi. Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Emel Deniz Ünal ise muhtarlara Mezitli atıksu arıtma tesisi ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Ünal, Mersin’de toplam 23 adet atıksu arıtma tesisi olduğunu belirterek, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı’nın görev ve sorumluluklarını açıkladı. Koku ile ilgili olarak da sürekli numune aldıklarını ve ölçümler yaptıklarını belirten Ünal, gelen soruları da yanıtladı. MESKİ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin elbirliğiyle hareket ettiğini ifade eden Ünal, “Tesis 7/24 sürekli çalışıyor. Burayı bir fabrika gibi düşünün, yani kendi organizması var gibi düşünün. Biyolojik damlatmalı filtre sistemi dediğimiz bir sistem var. Normal şartlar altında da bütün yaptığımız ölçümlerde neredeyse limitlerin yüzde 50 altında olmamıza rağmen sistemde ikinci fanı devreye aldık. 2 fanın da montajı yapıldı. Ondan sonrasında bu koku, daha da minimize olacaktır" dedi.

MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz ise 805 muhtarla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Tesisimiz Türkiye'nin en modern tesislerinden, teknoloji harikası bir tesistir. İşletmesinde, bütün kademelerinde mesai arkadaşlarımla birlikte hep beraber buradayız. Sıkıntı olduğu zaman hemen müdahale ediyoruz. Böyle bir tesisin Mersin'de bulunması gerçekten beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Biz rutin olarak sürekli koku denetimi yapıyoruz, numuneler alıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile kredi kuruluşunun yetkililerinin denetim mekanizması tarafından da denetleniyoruz. 2 tane büyük koku giderim ünitesi var. Rüzgar dönüşümlerinde belli bir miktar veya gecenin ilerleyen saatlerinde, yaz aylarında da kısmi koku olabiliyor ama o da sınırlar çerçevesindedir" şeklinde konuştu.

Tesis sorumluları tarafından geziye katılan muhtarlara, tesise giren atıksu, çökeltme ve dinlendirme havuzları ile yapılan arıtma sonucu çıkış suyu ile çamur bölümleri gezdirilerek bilgi verildi.

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