Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt adına kırsalda faaliyet gösterdiği, ele geçirilen el yapımı patlayıcılarda parmak izleri bulunduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. 6 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalara 4 şüpheli gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlara el konuldu. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-08-28 23:24:46
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