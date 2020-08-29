Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de filozof, astrofizikçi ve matematikçi Aratos´un anıt mezarının çıkarılması için başlatılan kazı çalışmalarına katılan tarım işçisi Döndü Öz (48) ve kızı Ayşe Öz (20), tarihin gün yüzüne çıkartılması için yardım ediyor. Evleri de kazı alanının hemen yanında olan anne-kız, çalışmadıkları zamanlarda da kazı alanını gözlüyor.

Merkez Mezitli ilçesinde Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde bulunan Aratos´un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürüyor. Milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyılların önemli limanlarından Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

Kazı alanında farklı eğitim ve sosyal gruplardan 14 kişilik ekip çalışmalarını sürdürürken, civarda yaşayan tarım işçisi 4 çocuk annesi Döndü Öz ve kızı Ayşe Öz, tarihin gün yüzüne çıkması için çalışmalara yardım ediyor. Kazı alanında çalışmalara katılan anne-kız, akşamları da kazı alanının hemen yanında bulunan evlerinden sık sık alanı gözetleyerek defineci tehlikesine karşı göz kulak oluyor.

'NE ÇIKACAĞINI MERAKLA BEKLİYORUZ'

Arkeolojik kazı alanında çalışmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Döndü Öz, "Yıllarca tarım alanında çalıştığım için elim bu işlere yatkın. Görevlilere kazı alanında çalışmak için başvurduk, onlar da kabul etti. Kızımla beraber kazıya katılmaya başladık. İlk kez böyle bir işte çalışıyorum ve büyük heyecan duyuyorum. Çok hassas bir çalışma. Çok güzel bir iş. Daha önceki yaptığım işlerin aksine, en büyük güç hızlı çalışmaya değil dikkate harcanıyor. Ortaya ne çıkacak diye merakla bekliyoruz. Umarım bundan sonraki kazılarda da görev alırız" dedi.

'TARİHİ ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Ayşe Öz, annesi ile birlikte kazı çalışmalarına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Annesi ile tarlada çalışarak geçimlerini sağladıklarını belirten Ayşe Öz, "Burada kazı çalışmaları başlayınca yer almak için başvurduk. Başka kadın, yok sadece annemle ben varım. Burada bir tarih var ve bu tarihi ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Bu çok sevindirici bir şey" diye konuştu.FOTOĞRALI DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-08-29 10:38:42



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