Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde

DHA

Tarım işçisi anne-kız, kazı ekibinde


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de filozof, astrofizikçi ve matematikçi Aratos´un anıt mezarının çıkarılması için başlatılan kazı çalışmalarına katılan tarım işçisi Döndü Öz (48) ve kızı Ayşe Öz (20), tarihin gün yüzüne çıkartılması için yardım ediyor. Evleri de kazı alanının hemen yanında olan anne-kız, çalışmadıkları zamanlarda da kazı alanını gözlüyor. 
Merkez Mezitli ilçesinde Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde bulunan Aratos´un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürüyor. Milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyılların önemli limanlarından Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.
Kazı alanında farklı eğitim ve sosyal gruplardan 14 kişilik ekip çalışmalarını sürdürürken, civarda yaşayan tarım işçisi 4 çocuk annesi Döndü Öz ve kızı Ayşe Öz, tarihin gün yüzüne çıkması için çalışmalara yardım ediyor. Kazı alanında çalışmalara katılan anne-kız, akşamları da kazı alanının hemen yanında bulunan evlerinden sık sık alanı gözetleyerek defineci tehlikesine karşı göz kulak oluyor.
'NE ÇIKACAĞINI MERAKLA BEKLİYORUZ'
Arkeolojik kazı alanında çalışmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Döndü Öz, "Yıllarca tarım alanında çalıştığım için elim bu işlere yatkın. Görevlilere kazı alanında çalışmak için başvurduk, onlar da kabul etti. Kızımla beraber kazıya katılmaya başladık. İlk kez böyle bir işte çalışıyorum ve büyük heyecan duyuyorum. Çok hassas bir çalışma. Çok güzel bir iş. Daha önceki yaptığım işlerin aksine, en büyük güç hızlı çalışmaya değil dikkate harcanıyor. Ortaya ne çıkacak diye merakla bekliyoruz. Umarım bundan sonraki kazılarda da görev alırız" dedi.
'TARİHİ ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Ayşe Öz, annesi ile birlikte kazı çalışmalarına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Annesi ile tarlada çalışarak geçimlerini sağladıklarını belirten Ayşe Öz, "Burada kazı çalışmaları başlayınca yer almak için başvurduk. Başka kadın, yok sadece annemle ben varım. Burada bir tarih var ve bu tarihi ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Bu çok sevindirici bir şey" diye konuştu.FOTOĞRALI DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-08-29 10:38:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever ile 'aykırı okuryazarlık atölyesi' başlıyor
YEREL HABERLER Enver Aysever ile 'aykırı okuryazarlık atölyesi' ...
Bircan Tüfekçioğlu çocuk gündüz bakım evindeki öğretmenler düzenli teste giriyor
YEREL HABERLER Bircan Tüfekçioğlu çocuk gündüz bakım evindeki ...
Bozyazı'da polisler, hırsızlara ve dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Bozyazı'da polisler, hırsızlara ve dolandırıcılara ...
Pitahaya meyvesi markette tanesi 35, Rusya ve Katar’a kilosu 70 liradan gidiyor Ana vatanı Vietnam olan Mersin'in Silifke ilçesinde de üretilen ve hasadına başlanan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor
YEREL HABERLER Pitahaya meyvesi markette tanesi 35, Rusya ve Katar’a ...
Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı
Muhtarlar Mezitli atıksu arıtma tesisinde Yılmaz: "Türkiye'nin en modern ve teknoloji harikası tesisine sahibiz"
YEREL HABERLER Muhtarlar Mezitli atıksu arıtma tesisinde Yılmaz: ...
Toroslar'da 'şok temizlik' ekibi sokakları temizliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da 'şok temizlik' ekibi sokakları temizliyor
Başkan Tarhan esnafa maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan esnafa maske dağıttı
Erdemli'de yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Erdemli'de yol yapım çalışmaları
"Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi" hayata geçiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 kurumun destek verdiği projenin protokolü imzalandı Proje ile kırsalda yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 60 aileye, 25'er adet küçük baş hayvan desteği verilecek 5 yıllık olarak hazırlanan proje, 10 milyon 638 bin liraya mal olacak
YEREL HABERLER "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi" hayata ...
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 ...
‘Zoru başaranlar’ kitabı tanıtıldı
YEREL HABERLER ‘Zoru başaranlar’ kitabı tanıtıldı
FETÖ'nün 'Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanması'na operasyon; 10 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın ...
Tarsus'un parkları kadın eliyle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Tarsus'un parkları kadın eliyle güzelleşiyor
Karaduvar sahiline duşlar yerleştirildi
YEREL HABERLER Karaduvar sahiline duşlar yerleştirildi
Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluşuyor
YEREL HABERLER Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluşuyor
Tataristan heyeti Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin’e fayda sağlayacak çalışmaları hızlandıracağız"
YEREL HABERLER Tataristan heyeti Mersin'de Mersin Büyükşehir ...
MDTO Genel Sekreteri Özbenli emekli oldu
YEREL HABERLER MDTO Genel Sekreteri Özbenli emekli oldu
Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi Mersin'de deniz kaplumbağası üreme alanlarından Alata kumsalında sahil temizliği yapıldı Çevre temizliği yapanlar yuvada mahsur kalan onlarca minik yavrunun kurtarılarak denizle buluşmasına şahitlik etti Prof. Dr. Serap Ergene, Mersin kumsallarında bu yıl yaklaşık 150 bin deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşacağını belirtti
YEREL HABERLER Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezleri öğrencileri hayallerine kavuşturdu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezleri ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bin 187 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı İmar İnşaat A.Ş. ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı 3 bin 300 lira oldu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bin 187 işçiyi ...
Arıcılar yüksek kaliteli bal için hasadı 20 gün geciktirdi Toros Dağları'ndaki gezgin arıcılar 20 gün geciktirdikleri hasat ile balın kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor
YEREL HABERLER Arıcılar yüksek kaliteli bal için hasadı 20 gün ...
Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X