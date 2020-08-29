Bircan Tüfekçioğlu çocuk gündüz bakım evindeki öğretmenler düzenli teste giriyor

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu çocuk gündüz bakım evinde eğitim veren öğretmen ve personele, düzenli olarak korona virüs testi yapılıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, son test sırasında bakım evini ziyaret ederek sağlık personeli, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi. Düzenli olarak hijyen ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığı bakım evindeki virüs testini yapan sağlık memuru Mehmet Çetiner, tüm numunelerin negatif çıktığı bilgisini verdi. Öğretmenlere mümkün olduğunca sık test yapılması ve taşıyıcı olup olmadıklarından emin olunması, öğrencilerin bir arada olacağı aktivitelerin yapılmaması, bir araya geldiklerinde de birbirlerine yaklaşmalarının önlenmesi ve mutlaka maskenin takılması gerektiğine dikkat çeken Çetiner, “Sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılması ve öğretmenlerinde mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerekmektedir" diye konuştu.

Mezitli’de yaşayanları virüse karşı korumanın en önemli görevi olduğunu ifade eden Başkan Neşet Tarhan, "Maske dağıtarak, ilaçlama ve hijyen sağlayarak halkımızı virüse karşı korumaya çalışıyoruz. Yine belediyemize bağlı birim ve kurumlarda uyguladığımız kurallarla virüsü vatandaşlarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Anaokulumuzda sürekli minik çocuklarımızla bir arada olan öğretmenlerimizi de testten geçirerek virüsten uzak tutmaya çalışıyoruz. Tüm testlerin negatif çıkması bizleri son derece memnun etti” dedi.

Virüse karşı belediye olarak tüm tedbirleri almaya çalıştıklarının altını çizen Tarhan, “Her türlü tedbiri alıyoruz ancak korona virüsü bizim tek başımıza engelleyebileceğimiz bir şey değil. Toplumsal olarak tedbirli olmamız gerekiyor. Kendimizi korumanın en iyi yolu toplumsal bir bilinçle virüse karşı durmamızdan geçiyor” şeklinde konuştu.

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