Enver Aysever ile 'aykırı okuryazarlık atölyesi' başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Enver Aysever ile “aykırı okuryazarlık atölyesi” başlatıyor. Eylül 2020Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek atölye için başvurular alınmaya başlandı.

15 Ağustos’ta başlayan başvurular, 15 Eylül’e kadar sürecek. Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sayfası mersin.bel.tr adresinden yapılan online başvuruda, T.C. kimlik numarası, adsoyad, irtibat numarası, meslek bilgileri ile özgeçmiş ve bir sayfalık öykü isteniyor. 2627 Eylül 2020’de başlayacak atölye, 2021’in Mayıs ayında sona erecek. Katılımcılar 3 farklı grupta sınıflandırılacak. İlk grup ilk üç ay, ikinci grup ikinci üç ay, son grup ise son üç aylık atölyelere katılacak. Her ayın son hafta sonu yapılacak 8 saatlik atölyeler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

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