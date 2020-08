Tarhan: "Mezitli'ye değer kattık" Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, görevde bulunduğu 6 yıllık süreyi değerlendirdi

Görevde bulunduğu 6 yıllık süreyi değerlendirmede bulunan Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'ye değer katmaya, yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Korona virüs salgınının olumsuz etkilerine karşın projelerini başarıyla hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tarhan, “Mezitli’ye değer katmaya ve yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Virüsün olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizde sona yaklaştık. Kısa süre içerisinde açılışlar yaparak hayata geçireceğiz” dedi.

Mezitlili kadınların başarılarını dünyaya duyurmayı başardıklarının altını çizen Tarhan, “Geçtiğimiz 5 yılda yapacağımız çalışmalarının öznesini ‘kadınlar’ oluşturacak demiştim. 9 kadın üretici pazarındaki 650 üretici kadınımız ile tüketicimizi buluşturduk. Halkımız daha temiz, daha ucuz, daha organik sebze/meyveye ulaşmış oldu. Kadınlarımıza cesaret geldi, özgürleşti. Daha da önemlisi üreterek özgürleştiler. Bu proje ile 2018 yılında 'kentsel inovasyon' alanında Çin'de, 2019 yılında Milan gıda paktı çerçevesinde ‘çevresel zorluklar ödülü’ kapsamında, dünya şampiyonlukları kazanarak adımızı dünyaya duyurduk. Kadın üretici pazarındaki 650 kadınımızın öykülerini yazar İpek Ongun kitaplaştırdı. Zoru Başaranlar kitabı büyük ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde de İngilizcesi de yayınlanacak. Bu kitapla üretici kadınlarımızı dünya tanıyacak" diye konuştu.



"Kentsel tarım hamlemizle onlarca dönüm araziye mısır ektik"

Kent merkezinde 60 jakaranda koruluğu oluşturarak kentin havasını değiştirdiklerini hatırlatan Tarhan, başlattıkları kentsel tarım hamlesi hakkında da bilgi verdi. Tarhan, “Bir tarafta kentsel tarım dünyanın gündeminde ve önemini giderek daha çok arttırırken; diğer taraftan küresel salgın gösterdi ki, artık insanlar temiz ve ucuz gıdaya daha kolay erişmek istiyor. Gelişmiş ülkelerde kent tarımı kapsamında balkonlarda, çatılarda, kaldırımlar da dahil sebze üretirken halk artık üretimin doğrudan içine girmekte, çocuklar dahil her yaştaki insanlar daha organik sebze üretimi ile gereksinimlerini karşılıyor. Özellikle çocuk yaştan itibaren üretimin önemi anlaşılıyor.

Mezitli’de kentsel tarım olgusunu belediyemiz desteğiyle kurulan Üretici Kadın Kooperatifi ile gerçekleştiriyoruz. Bu olguya zaman zaman Mezitli Kent Konseyi de dahil oluyor. Bu bağlamda Mezitli şanslı bir ilçe. Kent merkezindeki büyük imarlı parsellerin büyük bölümü bir şahsa ait. O kişinin arsalarına inşaat yapıncaya kadar üretime izin vermesi belediyemize olan güvenin bir sonucu olmuştur. Bugüne kadar sadece bir kişinin kent merkezinde apartmanlar arasındaki 60 dekar arazisine Kadın Kooperatifimiz mısır ekimi gerçekleştirdi. Kooperatif ayrıca enginar ve salep üretimi gerçekleştirdi. Kent Konseyimiz de lavanta, biberiye ekimi ile bu sürece katkıda bulundu. Ben yüksek ziraat mühendisiyim. Belediye yöneticiliğinden önce 9 yıl kırsal alanda ‘demokratik halk kooperatifçiliği’ alanında çalıştım. Yüksek lisansım da, master tezimin konusu da bu idi. Kooperatifçilik son dönemde moda oldu. Tarımsal üretim kooperatifçiliği zordur. Kadın Üretim Kooperatifi Başkanımız finans profesörü Ayşe Gül Yılgör’e inanıyorum. Türkiye’ye örnek kooperatifçilik uygulamasını gerçekleştirmek istediğine inanıyorum. Amacım Mezitli halkını çocuklardan başlayarak tarımsal üretim sürecine dahil etmek" ifadelerini kullandı.



"Herkesin hayali olmalı"

6 yıl önce başkan adayı olduğunda önüne iki hedef koyduğunun altını çizen Tarhan, “Birincisi ‘mutlu kent Mezitli’, ikincisi ‘Mezitli’ye değer katmak’ idi. Kuşkusuz Mezitli’nin kültür ve sanat kenti olması sürdürülür amacımızdır. İkincisini gerçekleştirdik. Gerçekten Mezitli'ye değer kattık. Bundan da herkes kazançlı çıktı. Artık Mersin’den ve diğer illerden gelenler arasında Mezitli’de yaşamayı tercih edenlerin oranı sürekli artıyor. 2020 Ocak ayı itibari ile nüfus artış oranı Mersin ve Türkiye ortalamasının 2,5 kat üzerinde gerçekleşti. 'Mutluluk' kuşkusuz kısa erimde ulaşılabilecek bir hedef değil. Bu konudaki çabalarımız devam ediyor. Halkımızın daha sağlıklı, daha güler yüzlü, daha umutlu, daha üretici olması için sürekli çaba harcıyoruz. Büyük yol aldık. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Mezitli halkının beklentilerini büyük ölçüde karşıladığımıza inanıyorum. 'CHP'li değilim ama size oy verdim fakat pişman değilim”, 'CHP'li değilim size oy vermedim ama pişmanım' diyen insanları gördükçe mutlu oluyoruz. Hizmette, uygulamalarda siyasi düşünce ayrımı yapmadan, dürüst şeffaf katılımcı yönetim anlayışımız, halkın belediyemize ve şahsıma güvenini sağlamıştır. Elbette eksikliklerimiz var. Öncelikle siyasal yapılanma anlamında arzu ettiğim değişimdönüşüm henüz olmadı. Kuşkusuz ekonomik kriz nedeniyle gerçekleştiremediğim bazı projeler de var. Herkesin hayali olmalı. Belediye başkanlarının da hayali olmalı. Benim hayalim de siyasette kadınların daha çok yer alması" şeklinde konuştu.

2020 yılında yapacakları projelerden de bahseden Tarhan, "Yılbaşında kültür merkezimizi açmayı hedefledik. Mutlu Yaşam Köyü projemizi tamamlayacağız. Mezitli Deresi kenarı düzenleme, bisiklet ve yürüyüş yolları projemiz tamamlanacak. 1. dönemimizde çalışmalarımızın öznesi kadın iken bu dönemde çalışmalarımızın öznesi çocuklarımız olacaktır. İkinci çocuk gündüz bakım evinin temelini 3 Eylül’de sizlerle birlikte atacağız. 21 Şubat 2021 tarihinde tamamlamayı öngörüyoruz. Kent tarımını genişletiyoruz. Biri çocuk hobi bahçemiz olmak üzere 6 hobi bahçemize Tece ve Eski Mezitli bölgelerimizde yapılacak 2 yeni hobi bahçeleri ile devam ediyoruz. Bir futbol sahasına daha yakında başlayacağız. Basın evi, Mezitli muhtarlar evi, avcılar evi, taziye evi, engelliler evi, yeni aşevi projelerimiz yılsonuna kadar tamamlanacak. 6 sosyal tesisi içeren Terra Rosa projemiz yılbaşında tamamlanacak. Kuyuluk Tabiat Parkı'nın işletmesini belediyemiz aldı. Bakanlık onayı beklenmekte. Mezitli sahillerinin Hazine’den kiralanması Bakan onayı aşamasında. Felsefeci, matematikçi, astronomi biliminin kurucusu Aratos’un mezarının arsasını bağış yolu ile alarak kazı çalışmalarının başlatılmasını sağladık" dedi.



"Korona virüs sürecinde Mezitli halkı iyi bir sınav verdi"

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecini çok başarılı bir şekilde karşıladıklarını vurgulayan Tarhan, “Korona virüs salgını süresince Türkiye'de en kapsamlı uygulamaları sergileyen, en başarılı belediyeler arasındayız. Mezitli halkının sosyal, toplumsal yapısının farklılığı da kuşkusuz işimizi kolaylaştırdı. Süreci, belediye bütçesinden çok az harcama yaparak geçiriyoruz. Mezitli ve Mersin’deki hayırseverlerden 300 bin liraya çıkan nakit bağışı, 250 bin lira civarında ayni bağış sağladık. Özellikle mensup olduğum parti dışındaki partilerin, işadamlarının katkıları çok önemliydi. 6 yılda sağladığımız güven bu sonucu doğurmuştur. Mezitli halkının yüzde 25'ine gıda yardımı yaptık. Bir hayırseverin yaptığı maske makinesi hibesi ve gönüllü kadınlarımızın desteği ile maske sorunu yaşamıyoruz. Bizzat ben kaldırımlarda, belediye otobüslerinde, dolmuşlarda, işyerlerinde sık sık maske dağıttım. Mezitli halkı Belediyemizden her zaman maske alabilir. İşyerleri ve sitelerde dezenfektan çalışması yapıldı. Kurallara sürekli uyuması konusunda bilinçlendirme çalışmamızı yaptık” diye konuştu.

Mezitli’de bir dönüşümün başlamış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tarhan, “Artık Mezitli Belediyesi ve halkı haksızlıklara direnen, hazine arazilerine, ormanlarına sahip çıkan, doğayı çevreyi her zaman ön planda tutan, siyasal düşünce farklılıklarını demokrasi ve Cumhuriyet paydasında birleştiren, birlikte yürüyen, birlikte türkü söyleyen büyük bir aile olmuştur” dedi.

