Mersin’de bazı belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk’ün önderliğinde, 30 Ağustos 1922de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarının işgalden kurtarıldığını ve Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu söyledi. Atütürk’ün önderliğinde, dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanmayacak bir mücadele örneği vermiş olan Türk milletinin, yokluk ve yoksulluk döneminde dahi hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Seçer, "Hem cephede hem de çağdaşlaşma yolunda her zaman birlik ve beraberlik içinde verilmiş olan bu büyük mücadeleleri bir an olsun dahi aklımızdan çıkarmadan vatanımızı korumak, Atatürk’ün izinden ayrılmadan cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Gültak: "Türk milleti esaret boyun eğmemiştir"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise 30 Ağustos 1922 tarihinin, Türkiye tarihinin en destansı zaferlerinden biri olduğunu vurguladı. “Tüm imkansızlıklara rağmen milletimizin gösterdiği sarsılmaz vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan Büyük Zafer, özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarından biridir” diyen Gültak; “Esarete karşı boyun eğmeyen aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı ile özgürlük ve bağımsızlık ideali etrafında kenetlenip eşsiz zaferler kazanmıştır. Aziz milletimiz vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına göz dikildiğinde, her türlü yokluğa rağmen büyük azim ve kararlılıkla mücadele verebileceğini dostdüşman herkese ispatlamıştır. 30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilelebet bağımsız yaşayacağımızı, tüm dünyaya ilan eden tarihi bir destandır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz: "Atalarımızın emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 98’inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zirveye taşınmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu sayede Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden atalarımızın onurlu mücadelesine sonsuza kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

Bozdoğan: "30 Ağustos, tarihin kaydettiği ender zaferlerdendir"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarihin kaydettiği ender zaferlerden birisi olan 30 Ağustos Zaferinin, birlik ve beraberliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olduğunu vurgulayarak, "30 Ağustos Zaferi, vatan, bağımsızlık ve özgürlük arzusu ile yazılan destanın adıdır. Bu zaferi kazanan şanlı kurtarıcılarımızın mirasçıları olarak bağımsız, özgür ve çağdaş bir ülke olabilmek yolunda verilen büyük taarruz zaferimizi hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Bozdoğan, Büyük Zafer'in yıldönümünde tüm vatandaşları, evlerine ve işyerlerine bayrak asmaya davet etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, birlik ve beraberliğe her zaman sahip çıkıp Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve bekası için yorulmadan çalışıp, Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomilerinden, en ileri demokrasilerinden birisi yapma yönünde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da Atatürk’ün, ulusun özgürlüğü ve bağımsızlığı için emperyalist güçlere karşı 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatmış olduğu milli mücadelenin, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da yapılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile birlikte zaferle sonuçlandığını söyledi. Yeşilboğaz, “30 Ağustos; emperyalizme tokat günüdür, aydınlanma devriminin ilk adımının atıldığı, bağımsızlık ve özgürlük günüdür. Emperyalizmin yenilgisi olan 30 Ağustos Zaferi, mazlum ve tutsak devletlerin bağımsızlık umudu olmuştur ve bu sayede zafer hep emperyalizme karşı direnen halkların olmuştur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.