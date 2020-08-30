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'2020 yılı ters gitti' diyerek, turizme katkı için ters ev inşa ettirdi

DHA

'2020 yılı ters gitti' diyerek, turizme katkı için ters ev inşa ettirdi


Okan ÇALIŞKAN/ ÇAMLIYAYLA(Mersin),(DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan çiftçi Derya Sakallı (37), ilçenin turizmini geliştirmek için babasına ait boş arsaya ters inşa edilmiş dubleks ev yaptırdı. Sakallı, "Seller, doğal afetler, koronavirüs nedeniyle 2020 yılı ters giden bir yıl olunca, 'evimizi de ters yapalım' dedik, o da ters oldu" dedi.
Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşan ters evlere bir örnek de ilçeye bağlı Çayırekinliği Mahallesi'nden çıktı. Yaz aylarında yaylacıların akınına uğrayan mahallede çiftçilik yapan Derya Sakallı, babasına ait boş arsaya geçen ay 250 bin TL yatırımla ters duran dubleks ev inşa ettirdi. 100 metrekare büyüklüğündeki evde mutfak, yatak odası, salon takımları, çocuk odası, tuvalet-banyo donanımları ile birlikte halıların üzerindeki oyuncaklar da özenle hazırlanıp, ters şekilde yerleştirildi. İlçedeki vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanan ve giriş ücreti istenmeyen ters ev, fotoğraf severlerin de uğrak noktası oldu.
`2020 TERS BİR YIL OLUNCA, EVİMİZİ DE TERS YAPALIM DEDİK´
Evin sahibi Sakallı, ilçe turizminin gelişmesine katkı sağlamak için ters ev de inşa ettiğini söyledi. 2020 yılının ters giden bir yıl olduğunu söyleyen Sakallı, "Seller, doğal afetler, koronavirüs nedeniyle 2020 yılı ters giden bir yıl olunca, 'evimizi de ters yapalım' dedik, o da ters oldu" dedi.
Ters evi oğluyla birlikte ziyaret eden Osman Cereci ise yapının, ilçenin tanıtımına katkıda bulunacağını söyledi. Evde yaptığı incelemede tüm dekorları çok beğendiklerini belirten Cereci, herkesi ters eve davet etti.
Muhsin Yavuz da Adana'dan Çamlıyayla'ya geldiklerinde arkadaşları aracılığıyla ters evi duyduklarını ve ziyaret ettiklerini aktararak, "Gayet ilginç ve güzel tasarlanmış. Görülmeye değer. Ayrıntılar iyi düşünülmüş. Çamlıyayla'da böyle bir yer olması güzel" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN
2020-08-30 14:08:49

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