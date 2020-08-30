Mezitli’de 30 Ağustos kutlaması

Mezitli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramını düzenlediği araç konvoyu etkinliği ile kutladı.

Mezitli Belediyesi önünden kahramanlık marşları ile başlayan şehir turu, cadde ve sokaklarda ilerledikçe dev bir konvoya dönüştü. Mor çiçek açmış jakaranda ağaçlarının arasında ilerleyen konvoy, unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına dönüştü. Yaklaşık 15 kilometre boyunca devam eden konvoyda, Atatürk’ün 10. Yıl Nutku, İzmir Marşı, Dağ Başını Duman Almış gibi marşlar çalınarak bayram coşkusu sokak aralarına kadar taşındı.

Araç konvoyuna katılamayan Mezitlililerin ise pencere ve balkonlarından bayraklarını sallayarak alkışlarla ve sloganlarla destek verdiği kutlamalar, bayrak seli arasında gün boyu devam etti. Türk halkının kolay kazanılmayan bu kahramanlık destanından kolay vazgeçmeyeceğinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kutlamalara ortak olan tüm Mezitlililere teşekkür ederek, “Çok şehit verdi bu ülke. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında şehitler verildi. Demokrasi kolay kazanılmadı. Emperyalist güçler tüm ülkeyi parsellemişlerdi. Atatürk’ün önderliğinde başlatılan bu kurtuluş hareketi çok zorlu savaşlar sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtı" dedi.

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